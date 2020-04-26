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Зеленский предложил разработать план привлечения туристов в чернобыльскую зону

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Фото: REUTERS/State Emergency Service of Ukraine in Kiev region
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов, передает в воскресенье, 26 апреля, пресс-служба офиса президента.

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«Владимир Зеленский пообщался с председателем Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Сергеем Калашником. Президент предложил руководителю чернобыльской зоны отчуждения представить план развития этой территории», — говорится в сообщении.

Калашник отметил необходимость улучшения инфраструктуры в зоне отчуждения для привлечения туристов после карантина. В связи с последними происшествиями он отчитался о мерах предотвращения пожаров на этой территории.

«Главное, что мы можем сделать, — это раннее выявление пожаров с привлечением тепловизоров. Подключаем сюда беспилотники, а также постоянно проводим дежурство, чтобы быстрее на это реагировать. Должна быть размещена техника, должна быть заготовлена вода. Лесом надо заниматься, убирать захламленности, делать пожарные разрывы», — добавил Калашник.

Новости о лесном пожаре на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС появились 4 апреля. Спустя сутки в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что пожарные ликвидировали открытый огонь в чернобыльской зоне отчуждения, однако через три дня площадь пожара увеличилась более чем в три раза, достигнув 35 га.

14 апреля сразу несколько источников в экстренных службах Украины заверили, что пожар ликвидирован. Вместе с тем в минувшую субботу сообщалось, что в зоне Чернобыльской АЭС продолжается тление травяного настила и пней.

20 апреля удалось локализовать один из четырех очагов тления в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

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