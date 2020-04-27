Долг непреодолимой силы: почему в стране растут ряды «заемщиков-диссидентов»

В России увеличивается число кредитных «отказников». Граждане, которым банки не разрешили снизить долговую нагрузку из-за потери доходов, не только жалуются в ЦБ и защитникам прав потребителей финуслуг, но и всё чаще прямо заявляют о готовности не платить по обязательствам. На многочисленных форумах заемщики ссылаются на то, что принятые из-за пандемии коронавируса меры привели к потере заработка и являются обстоятельствами непреодолимой силы. После снятия карантина они готовы отстаивать свои права в судах. Юристы, опрошенные «Известиями», подтверждают: если люди действительно утратили работу или бизнес из-за ограничительных мер, эту ситуацию могут признать форс-мажором. Защитники прав потребителей финуслуг рекомендуют избегать необдуманных действий и в крайнем случае рассмотреть вариант с банкротством.

Кредитные «отказники»

По данным последнего мониторинга ЦБ (охватывает 60 банков, на которые приходится 95% портфеля кредитов), количество заявок на снижение долговой нагрузки из-за потери доходов в период пандемии COVID-19 уже приблизилось к миллиону. Причем число этих обращений с каждой неделей стремительно растет, а количество одобрений едва превышает 50% (примерно на уровне 55%). Как рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, основная причина отрицательных решений банков — превышение суммы обязательств, например, по кредитным каникулам, которые установлены в нормативе.

— Банк России тоже получает жалобы и обращения граждан, и мы видим, что в последнее время их число заметно выросло, — сообщили «Известиям» в ЦБ. — Однако важно отметить, что мы получаем намного больше обращений граждан с вопросами по порядку применения каникул, чем жалоб на отказ в их предоставлении. Это объяснимо, поскольку тематика для граждан новая и требует особого внимания. Поэтому мы разместили на наших ресурсах подробные и понятные разъяснения. Аналогичные разъяснения дает наш кол-центр.

кред Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Что касается жалоб на отказы в предоставлении каникул, за прошлую неделю регулятор получил их более 800.

— Если сравнить с числом реструктурированных кредитов, то это не так много, но, конечно, все обращения были внимательно и оперативно проработаны нами вместе с банками, — отметили в ЦБ. — Во многих случаях банки исправили допущенные ошибки и каникулы были предоставлены заемщику.

Однако, как показал мониторинг «Известий» сообщений на специализированных сетевых форумах, люди утверждают, что им часто отказывают по формальным причинам. Например, они не могут официально подтвердить потерю дохода, что часто бывает в небольших компаниях, которые используют «серую» оплату или распустили работников в неоплачиваемые отпуска. Есть и «выдающиеся» случаи. По данным пользователей, иногда обращения заемщиков, которые вписываются в критерии, якобы отклоняют по надуманным причинам. Так, по словам одной из «отказниц», она получила отрицательное решение, потому что прописана в другом городе, а не в Москве, где давно живет и получила кредит. При этом сумма ее долга не превышает 250 тыс. рублей, а 31 марта ее уволили.

— Есть и правомерные отказы банков, — подчеркнули в ЦБ. — Основными причинами стали превышение пороговой суммы кредита, установленной правительством, или отсутствие снижения дохода гражданина на 30%, как это предусмотрено законом. И все эти ситуации также рассматриваются, прорабатываются. В таких случаях мы рекомендуем банкам обязательно предложить заемщику собственную программу реструктуризации, чтобы помочь решить именно его проблему с учетом ее специфики.

кред Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Гражданам, которые не проходят по критериям 106-ФЗ и не получили предложение по реструктуризации от своего банка, в ЦБ предложили сообщать эту информацию для проведения соответствующей работы с кредиторами.

— В необходимых случаях с банками проводится и будет активизирована надзорная работа, — пообещали там.

Пока одни пишут жалобы в ЦБ и защитникам прав потребителей, другие — более радикально настроенные граждане — заявляют, что не будут выполнять обязательства. Вот пример типичного сообщения на форуме: «Пусть банк начисляет штрафы, подает в суд, а я буду отстаивать, что не смог обслуживать кредит, ибо компании запретили работать в режиме ограничений и доход полностью потерян. Это форс-мажор. Если банк сам не подаст в суд, то обращусь сам после окончания эпидемии».

Спасет ли форс-мажор

Юристы и защитники прав потребителей говорят о том, что шанс на положительное решение суда у таких заемщиков есть. Другой вопрос — нет гарантий, что суд встанет на их сторону и признает нынешние ограничения обстоятельствами непреодолимой силы, к которым по закону относятся любые форс-мажоры, которые нельзя было предвидеть или предотвратить.

Больше шансов у московских заемщиков, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин (который, к слову, подтвердил рост количества жалоб от «отказников» в кредитных каникулах). В беседе с «Известиями» он сослался на указ мэра Москвы от 04.04.2020 N 39-УМ, в одном из пунктов которого распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера». И этот режим, в свою очередь, — обстоятельство непреодолимой силы.

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— Можно ссылаться на это в переписке с банком, чтобы увеличить свои шансы на предоставление кредитных каникул, — подчеркнул Дмитрий Янин.

Однако партнер юридической группы NOVATOR, адвокат Александр Катков уточнил, что, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, распространение новой коронавирусной инфекции не может быть универсальным для всех категорий должников обстоятельством непреодолимой силы.

— В целом ограничительные меры могут быть признаны судами в качестве обстоятельств непреодолимой силы. При этом суды в каждом конкретном случае будут индивидуально решать, чем вызвано неисполнение обязательств должника, — пояснил юрист. — Обстоятельства непреодолимой силы будут устанавливаться судами с учетом срока исполнения обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и добросовестности действий должника и т. д.

То есть очевидно, что прямо декларировать свое нежелание платить не стоит. «Известия» отправили запросы во все банки из топ-20. Ответы пришли только из трех. Суть их сводилась к тому, что с подобным радикализмом заемщиков кредитным организациям пока сталкиваться не приходилось.

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Если у заемщика есть все основания для получения кредитных каникул, то можно просто подождать, когда банк сам подаст в суд, считает советник, руководитель практики банкротства и финансовой реструктуризации международной юрфирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

— И уже тогда можно предъявить свое заявление и подтверждающие документы о потере дохода. Перспектива зависит от обстоятельств. Если заемщики попадали под условия кредитных каникул, то, скорее всего, они выиграют. Если нет и будут ссылаться на пандемию как причину отсутствия денег — скорее всего, проиграют (если не поменяется политика в этой области). Сейчас отсутствие средств форс-мажором не считается, — напомнил юрист.

Просто отсутствие у должника денег по общему правилу не является основанием для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств, согласен и Александр Катков.

— Однако если отсутствие вызвано установленными ограничительными мерами — в частности, запретом определенной деятельности, установлением режима самоизоляции и т. п., — оно может быть признано основанием для освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств на основании статьи 401 ГК РФ, — прокомментировал он.

Кардинальное решение

Все собеседники «Известий» предупреждают: судебные разбирательства — процесс долгий и затратный. Сначала уместно использовать другие возможные методы. Например, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева предостерегает от радикальных действий. Она советует для начала обратиться с жалобой в Центробанк. В крайнем случае, если должник соответствует всем критериям для кредитных каникул, он вправе обратиться в суд для обжалования решения.

— Но до этого времени исполнять свои обязательства все-таки придется, — подчеркнула она, добавив, что предложения перестать обслуживать долговые обязательства можно расценивать как призывы к потребительскому экстремизму.

кред Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По ее словам, подобный нигилизм может дорого обойтись, поскольку банки будут начислять штрафы и пени, да и кредитная история будет безнадежно испорчена.

— Более разумным и безопасным выходом из ситуации может стать процедура банкротства, которая, вопреки заблуждениям, является возможностью оздоровления своего финансового положения, — полагает Евгения Лазарева.

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Форс-мажор может быть полезен ипотечникам, которым отказывают в кредитных каникулах, считает Дмитрий Янин.

— В случае с потребительским кредитом проще потратить деньги на банкротство. Эта процедура позволит полностью списать долги, а не добиться временного послабления в выплате процентов, — уверен глава КонфОП.

В отличие от обладателей ипотеки, которые рискуют лишиться квартиры, в этом случае таких рисков у заемщика нет, подчеркнул он.