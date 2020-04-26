Российские экспортеры зерна досрочно выбрали квоту в 7 млн т

Экспортеры зерна из России досрочно разобрали квоту в 7 млн т на поставки продукции. Об этом в воскресенье, 26 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Министерства сельского хозяйства РФ.

В информагентстве подчеркнули, что сведения обновляются в режиме реального времени. И в представленных данных фигурирует суммарный вес экспортной продукции по декларациям.

Зерновая квота действует в России с 1 апреля до 30 июня. Экспортерам разрешается вывозить за пределы страны пшеницу, меслин, рожь, ячмень и кукурузу в общем объеме не менее 7 млн т.

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут предположила, что квота на зерно закончится только к середине мая.

Помимо введения экспортной квоты, правительство России в апреле разрешило зерновые интервенции в 2020 и 2021 годах. В частности, в Минсельхозе России в рамках государственных интервенций сообщили о планах направить до 1,5 млн т зерна на внутренний рынок.

Кроме того, 12 апреля сообщалось, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) начал действовать запрет на вывоз ряда продовольственных товаров, пишет RT.