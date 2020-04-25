Вестибюли еще 13 станций метро Москвы закроют из-за низкой загрузки

Некоторые вестибюли еще 13 станций Московского метрополитена временно закроют из-за низкой загрузки в период пандемии коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе столичной подземки 25 апреля.

Уточняется, что речь идет о наименее востребованных станциях. Пассажиропоток на некоторых из них снизился более чем на 90% с начала самоизоляции. При этом сами станции продолжат работать, воспользоваться ими можно будет через другие вестибюли.

Так, с 26 апреля на время закроют один выход «Парка культуры» Сокольнической линии, по два выхода станций «Фонвизинская» и «Шипиловская» и по одному выходу станций «Зябликово» и «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии.

На Большой кольцевой линии закроют два вестибюля станции «Петровский парк» и один — станции «Шелепиха». На Серпуховско-Тимирязевской линии не будут работать два выхода станции «Пражская» и один — станции «Владыкино».

Сразу три выхода закроют на станции «Раменки» и один — на станции «Солнцево» Солнцевской линии. Также не будет работать один выход на «Волоколамской» (Арбатско-Покровская линия) и два вестибюля станции «Орехово» (Замоскворецкая линия).

Некоторые вестибюли на ряде станций уже закрыты. Так, с 14 апреля не работают отдельные входы 20 станций: «Черкизовская», «Площадь Гагарина», «Косино», «Спартак», «Пионерская», «Румянцево», «Выставочная», «Озерная», «ЦСКА», «Боровское шоссе», «Кунцевская», «Пятницкое шоссе», «Говорово», «Алма-Атинская», «Мичуринский проспект», «Международная», «Савеловская», «Рассказовка», «Филевский парк» и «Багратионовская».

На фоне пандемии для соблюдения пассажирами социальной дистанции в метро нанесли специальную разметку.

В Москве и Подмосковье с 15 апреля действует пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте, с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме — теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты.

Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

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