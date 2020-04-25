Таксист рассказал подробности конфликта с пассажиркой из-за QR-кода

Московский таксист, который оказался в центре скандала после публикации видеозаписи с его конфликтом с пассажиркой, в беседе с РЕН ТВ раскрыл подробности данной истории.

По его словам, он выполнял заказ, который ничем не отличался от других подобных заказов, от агрегатора Gett. Он подал машину к назначенному времени и еще до прихода пассажира, согласно последним указаниям в рамках борьбы с COVID-19, решил проверить действительность цифрового пропуска.

Он ввел в приложение «Помощник Москвы» 16-значный код и получил отказ в совершении поездки. Когда пришла женщина, собиравшаяся воспользоваться сервисом для поездки на работу, он сообщил ей, что пропуск недействителен. После этого он предпринял еще одну попытку ввести код, чтобы убедиться, что в приложении не произошел сбой.

В результате после вторичного отказа в совершении поездки он отказал клиенту в выполнении заказа, однако женщина пришла в сильное негодование. Она позвонила диспетчерам, которых попросила «навсегда лишить его заказов», а также отказалась выходить из машины и потребовала вызвать полицию.

«Я принимаю решение для себя, что нужно двигаться в сторону ближайшего мобильного подвижного патруля полиции для разрешения возникшей коллизии. Я начинаю движение и об этом ее уведомляю... И как только я сообщаю: «Я вас довезу до полиции», вдруг сзади на меня обрушиваются удары, а затем следуют оскорбления», — добавил водитель.

Мужчина признался, что после слов женщины, что «она его убьет», ему стало страшно. Он предпринял попытку удалить женщину из автомобиля, при этом подчеркнул, что, несмотря на силовые методы, не бил ее.

О драке стало известно ранее 24 апреля. Инцидент произошел на улице Коненкова. Как показывает запись с камер видеонаблюдения, мужчина вытащил пассажирку из машины, и она упала на асфальт, но потом встала и попыталась залезть обратно в салон. Нападение девушки зарегистрировал видеорегистратор в машине такси.

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Мера действует с 15 апреля 2020 года.