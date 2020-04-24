Прямой эфир

Камера в автомобиле сняла конфликт таксиста и пассажирки из-за QR-кода

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападение девушки с недействительным QR-кодом, который привязывается к пропуску, разрешающему передвижение по Москве, попало на видеорегистратор. Запись опубликовал 24 апреля телеканал РЕН ТВ.

Водитель такси рассказал в интервью телеканалу, что видеозапись, которая ранее попала в соцсети, не раскрывает причины возникшего конфликта. По его словам, он пытался защититься, после того как она напала на него, и не собирался избивать женщину.

Также он сообщил, что QR-код пассажирки после нескольких проверок оказался недействительным. На видеозаписи женщина просит оператора «заблокировать» водителя, из-за того что ее цифровой пропуск не сработал. После этого он попросил ее покинуть салон машины, но она ответила отказом, тогда водитель решил отвезти ее в полицию, после чего она его ударила.

«Это ты тварь! Я тебя сейчас здесь убью!» — закричала девушка.

О драке стало известно ранее 24 апреля. Инцидент произошел на улице Коненкова. Как показывает запись с камер видеонаблюдения, мужчина вытащил пассажирку из машины и она упала на асфальт, но потом встала и попыталась залезть обратно в салон.

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира цифровой пропуск, разрешающий передвижение по городу. Мера действует с 15 апреля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве запустили сервис для бизнеса по проверке цифровых пропусков
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020