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Таксист в Москве избил девушку за нечитаемый QR-код

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Москве водитель такси избил пассажирку за то, что система не считала ее QR-код на выход из дома. Опубликовано видео инцидента с камер наблюдения.

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РЕН ТВ сообщает, что инцидент произошел на улице Коненкова. Мужчина силой вытащил девушку из машины, и она повалилась на асфальт. Однако девушка встала и попыталась снова залезть внутрь автомобиля, но получила несколько ударов по лицу. Конфликт продолжался пару минут.

Девушка вызвала полицию. По ее словам, во время поездки у нее возникла проблема с пропуском — QR-код не считывался, и поэтому водитель решил высадить пассажирку, причем таким грубым способом. Полицейские проводят проверку и выясняют все подробности произошедшего. От госпитализации девушка отказалась, сообщает телеканал «360».

Дептранс после инцидента потребовал от «Яндекса» предоставить информацию об инциденте. Ведомство намерено обратиться в правоохранительные органы.

«Потребовали от «Яндекса» предоставить нам всю информацию о случае с пострадавшей в такси девушкой. Передадим ее в правоохранительные органы — необходимо очень тщательно и объективно разобраться и применить соответствующие меры», — цитирует сообщение пресс-службы департамента агентство городских новостей «Москва».

14 апреля в департаменте транспорта Москвы заявили, что столичных таксистов будут лишать работы, если они не проверят у пассажира пропуск. Мера действует с 15 апреля 2020 года.

22 апреля член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о мерах поддержки таксомоторной отрасли в период пандемии коронавируса.

Депутат предложил предоставить таксомоторным организациям отсрочки по лизинговым платежам. Также парламентарий выступил с инициативой субсидировать компаниям закупки дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

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