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В Госдуме предложили правительству поддержать отрасль такси

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев направил 22 апреля премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение о мерах поддержки таксомоторной отрасли в период пандемии коронавируса. «Известия» изучили документ, подготовленный на основе консультальций с участниками рынка.

В частности, депутат предлагает предоставить таксомоторным организациям отсрочки по лизинговым платежам. Также парламентарий выступил с инициативой субсидировать компаниям закупки дезинфицирующих средств, а также средств индивидуальной защиты.

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«Проанализировать возможность распространения механизма «кредитных каникул» на малые и средние предприятия, задействованные в таксомоторной индустрии, а также выдачу компаниям отрасли беспроцентных кредитов на осуществление текущей деятельности», — говорится в обращении.

Кроме того, Васильев предложил проработать предоставление компаниям таксомоторной отрасли займов для выплаты зарплаты сотрудникам.

В качестве регуляторной меры поддержки депутат предлагает профильным органам исполнительной власти в регионах «упростить процедуру оформления пропуска, подтверждающего право передвижения для осуществления трудовой деятельности в субъекте РФ».

Ранее, 11 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для перемещения на личном и общественном транспорте в столице и области нужны цифровые пропуска. Ограничения приняты для борьбы с распространением коронавируса.

При этом водителям такси для поездок по Москве цифровые пропуска не понадобятся, они нужны только пассажирам, сообщали в столичном главке МВД России.

Водители такси должны проверять наличие цифрового пропуска у пассажира через мобильное приложение. Таксистов, которые не проверят пропуск или будут возить пассажиров без установленного маршрута, обещают отключать от агрегаторов.

По данным оперштаба на 22 апреля, число заразившихся коронавирусом в России составляет 57 999 человек, выздоровели 4 420 человек, скончались 513.

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