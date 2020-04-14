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Московские таксисты предупредили о риске разорения из-за пандемии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Многие московские таксопарки в ближайшее время могут прекратить свое существование из-за обвального падения спроса на фоне пандемии. «Известия» ознакомились с письмом владельцев таксомоторных компаний к мэру Москвы Сергею Собянину и обсудили ситуацию на транспортном рынке с экспертами.

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«Сокращение пассажиропотока уже привело к невозможности выполнять договорные обязательства, прежде всего в части своевременной уплаты лизинговых платежей», — говорится в открытым обращении руководителей таксопарков к градоначальнику.

Предприниматели сообщили, что без финансовой поддержки большая часть таксомоторных компаний прекратит свое существование, парк автомобилей будет изъят лизингодателями, а водители останутся без работы. Для решения проблем бизнесмены просят досрочно выплатить субсидии по лизингу, раздать им сертификаты форс-мажора и снизить комиссию агрегаторов до символических 5%.

Аналитики считают, что в случае продления режима самоизоляции на 2-3 месяца рынок такси в нынешних условиях неизбежно будет очищен от компаний, не имеющих достаточного запаса финансовой прочности.

По мнению директора института транспорта НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, количество автомобилей, задействованных в такси, будет корректироваться вслед за спросом — после снятия ограничений отрасль быстро восстановится.

С 15 апреля в Москве вводятся цифровые пропуска для передвижения граждан по городу на общественном транспорте и такси. Водители, как и другие сотрудники различных компаний, которые не ушли на удаленку, смогут получить «трудовой» цифровой пропуск сроком действия до 30 апреля.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

Езда без спроса: столичные таксисты предупредили о риске разорения

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