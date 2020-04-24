В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков. Об этом в пятницу, 24 апреля, в своем Instagram сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Думаю, нам с вами просто не нужен еще и такой жесткий контроль за всеми перемещениями, чтобы соблюдать разумные ограничения, направленные на то, чтобы как можно меньше уральцев заразились новой коронавирусной инфекцией», — написал он.

Куйвашев отметил, что власти прорабатывают решение об оформлении работодателями пропусков для тех сотрудников, которым необходимо быть на рабочем месте. При этом режим повышенной готовности в регионе отменяться не будет.

Накануне замглавы региона Павел Креков заявил, что власти области введут пропускной режим на майские праздники из-за распространения коронавируса.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

Ранее в пятницу стало известно, что за прошедшие сутки медики выявили 5849 пациентов с коронавирусом в 85 регионах. Среди них — 2957 человек в Москве. Общее число заразившихся в стране достигло 68 622, выздоровели 5568 человек, умерли — 615.

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