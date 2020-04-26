«Польховский и Королькевич непричастны к допинг-скандалам»

Скандалы в российском биатлоне продолжаются: на этой неделе правление СБР проголосовало за проведение досрочных выборов президента организации. Эту должность с 2018 года занимает Владимир Драчев, срок его полномочий истекает в 2022 году. Экс-наставник сборной России, олимпийский чемпион Владимир Барнашов поделился мнением о сложившейся ситуации, а также оценил новые тренерские назначения в национальной команде.

— Член правления СБР Иван Черезов рассказал «Известиям», что поводом для организации внеочередных выборов стало публичное высказывание Владимира Драчева, когда он раскритиковал тренерский штаб сборной на сезон-2020/21. В частности, заявив, что «СБР не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были при Королькевиче и Польховском». Как вы можете прокомментировать это?

— Это полная глупость. Ни Польховский, ни Королькевич не причастны к допинг-скандалам. Польховский и вовсе не работал в команде, когда положительные допинг-пробы сдавали Логинов, Юрьева, Старых, когда были претензии WADA к Устюгову и Слепцовой. У Королькевича ситуация немного иная. Да, Старых была его подопечной, но он не имел отношения к тому допинговому случаю. По крайней мере, от WADA к нему вопросов нет. После этого он спокойно работал в той же сборной Белоруссии.

Понятно, что было голосование за кандидатуры тренеров. Сначала голосовали регионы. Потом правление. И большинством решили остановиться на кандидатурах вышеупомянутых специалистов. Драчев участвовал в этом процессе. В правлении собраны люди, которых он хотел там видеть. По идее это его команда. Но решения, которые принимаются, ему не по душе. Почему так происходит — это вопрос к Драчеву. Но зачем после утвержденного решения муссировать все это в прессе? Такие вопросы надо решать внутри организации. Созывать какое-то более расширенное собрание, привлечь ветеранов. И там обсудить все накопившиеся вопросы, в том числе по тренерам. Зачем выносить сор из избы?

— Если Королькевича и Польховского все прекрасно знают, то за какие заслуги пост старшего тренера мужской сборной получит Роберт Кабуков?

— Я работал с Кабуковым, когда он тренировал молодежную сборную России. Это грамотный парень, настоящий фанат биатлона. Справедливое замечание, что специалистов хорошего уровня много и в нашей стране (у Кабукова немецкий паспорт.— «Известия»). Но есть главный тренер. В данном случае это Польховский. Он берет на себя ответственность за результат. В таком случае, я полностью согласен с Александром Приваловым (призер Олимпийских игр, многолетний тренер сборной СССР. — «Известия»), дайте ему набрать команду единомышленников. Тех людей, с кем он хочет работать. Иначе спрашивать с него будет неправильно и нелогично.

— Работа Анатолия Хованцева на посту главного тренера была неудовлетворительной?

— Я не буду давать такие оценки. Но у Хованцева была возможность поставить своих тренеров в мужскую и женскую команды. Ему такое право было дано. Почему такого права не заслужил Польховский?

— Как в такой ситуации неопределенности готовиться спортсменам?

— Понятно, что сложно, но спортсменам не надо отвлекаться на все эти вещи. Сейчас они на самоподготовке и должны усиленно работать, чтобы к тому моменту, когда разрешат проводить сборы, они были в хорошей форме. Тренеры уже должны начинать свою работу. Составить план подготовки, продумать несколько вариантов проведения сборов. Делать все то, что обычно делается в апреле-мае. А отчетно-выборная конференция — будет она или не будет — это уже вторичный вопрос. В любом случае, все это случится на раньше, чем через несколько месяцев.

— Допускаете, что в случае проведения отчетно-выборной конференции Владимир Драчев сохранит свой пост?

— Вполне. Это вопрос открытый. За него же голосовали регионы в 2018 году. Будем собираться все вместе и думать, как лучше поступить в сложившейся ситуации.

— Есть ли у вас информация по лидерам сборной? Поговаривают, что Екатерина Юрлова-Перхт может завершить карьеру?

— Ничего не знаю об этом. Думаю, что Юрлова будет выступать до Олимпиады-2022.

— Александр Логинов продолжит готовиться с личным тренером Александром Касперовичем?

— Да, тут нет никаких сомнений.