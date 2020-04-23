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«Подготовкой выборов главы СБР будет заниматься Майгуров»

Член правления организации, трехкратный чемпион мира Иван Черезов — о причинах досрочного голосования и скандалах внутри биатлона
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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«Подготовкой выборов главы СБР будет заниматься Майгуров»
2020-04-23 14:55:08">
2020-04-23 14:55:08
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Подавляющее большинство членов правления Союза биатлонистов России (СБР) проголосовало за созыв внеочередной отчетно-выборной конференции. Ее организацией займется врио исполнительного директора организации Виктор Майгуров. Об этом в интервью «Известиям» сообщил член правления СБР, трехкратный чемпион мира и двукратный призер Олимпийский игр Иван Черезов. Сам Владимир Драчев в четверг заявил, что не участвовал в принятии этого решения и продолжает выполнять свои обязанности. Он считает, что члены правления занимаются «грязной работой», организуя выборы за его спиной.

— Глава СБР Владимир Драчев заявил, что 23 апреля не было никаких запланированных заседаний правления. «Ближайшая видеоконференция была запланирована на 27 апреля, очень сильно удивлен, видимо, они сами собирались, между собой. Я в этом не участвовал», — сообщил он. Можете прокомментировать это высказывание?

— Заседание сегодняшнего правления СБР было запланировано три дня назад. Временно исполняющий обязанности исполнительного директора организации Виктор Майгуров в общем чате правления написал сообщение: 23 апреля будет собрание, на котором будут обсуждаться текущие вопросы СБР. Большинство членов правления подтвердили свое участие. Владимир Драчев прочитал сообщение, но не ответил. Предложений о переносе от него тоже не поступило.

Сегодня все члены правления вышли на видеосвязь по Skype. Владимир Драчев не присутствовал. Мы попросили члена правления, вице-президента Сергея Чепикова связаться с главой СБР. Они созвонились и Сергей Чепиков пояснил, что Владимир Петрович не сможет участвовать в видеоконференции по семейным обстоятельствам. В итоге решили проводить заседание без него.

— Вопрос о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции стоял первым на повестке дня?

— Нет, мы обсудили многие вещи и вопрос о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции подняли ближе к концу заседания. Причина — публичные заявления Владимира Драчева на этой неделе. Он раскритиковал кандидатуры тренеров сборной, утвержденных правлением СБР на прошлой неделе. Это стало точкой невозврата. Президент и руководящий орган федерации, в нашем случае это правление, должны действовать в едином ключе. Если же мнения постоянно расходятся, надо что-то менять. Иначе не будет никакой конструктивной работы, и ни о каком развитии биатлона в стране не может быть и речи.

В итоге, вопрос о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции был поставлен на голосование. Правление СБР почти единогласно проголосовало за досрочные выборы руководителя.

— Есть ли хотя бы приблизительная дата конференции?

— Нет. Сами знаете, сейчас во всей стране карантин. Но все понимают: если отношения между руководством, тренерами, персоналом СБР и спортсменами не складываются, надо сменить её руководителя. Пусть новый президент наберет команду, которая продолжит осуществлять работу.

Сейчас деятельность организации не должна быть парализована. Текущей работой СБР и подготовкой отчетно-выборной конференции будет заниматься Виктор Майгуров.

— Обсуждалось ли, кто может выдвинуть свои кандидатуру на предстоящие выборы?

— Нет, конечно.

— Владимир Драчев на этой неделе рассуждал о том, что тренеры, утвержденные правлением СБР на руководящие позиции в женской и мужской сборной, не соответствуют уровню национальной команды. Владимир Королькевич, по его мнению, связан с допинг-историями, а Роберт Кабуков не добился никаких результатов со сборной Казахстана. Вы иного мнения?

— Утверждение тренерского штаба сборной на сезон-2020/21 прошло по всем правилам. Старшие тренеры сборных Сергей Белозеров и Виталий Норицын отчитались о своей работе. Члены тренерского совета Союза биатлонистов России выставили им оценки, отправили их отчеты в регионы и после проработки всех ответов предоставили правлению свои рекомендации. Члены правления рассмотрели их и вынесли решение утвердить Роберта Кабукова старшим тренером мужской сборной, а Владимира Королькевича женской. Объясняю это так детально, чтобы все поняли — это коллективное решение. Дальше документы подаются в органы исполнительной власти — Минспорт и Центр спортивной подготовки.

— При этом в Министерство спорта России никаких документов не поступило...

— Все правильно. Сначала эти вопросы решаются внутри Союза биатлонистов России, потом отправляются в Минспорт за подписью президента организации. Пока Владимир Драчев, видимо, не подписал эти документы.

Справка «Известий»

Владимир Драчев — последний обладатель Кубка мира из России (сезон-1995/96), четырехкратный победитель ЧМ — возглавил СБР в мае 2018-го. Его полномочия действительны до 2022 года. За два чемпионата мира при Владимире Драчеве сборная выиграла пять медалей, в том числе Александр Логинов завоевал золото в спринте на ЧМ-2020. Это успех — по меркам последнего десятилетия. Тем не менее, у СБР есть проблемы с финансами (долг перед IBU вырос до €350 тыс.). А в последнее время в публичную плоскость выходят конфликты между президентом союза и правлением. В том числе нет согласия по поводу кандидатур тренеров мужской и женской сборных по биатлону.

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