Союз биатлонистов России проведет внеочередные выборы президента

Союз биатлонистов России (СБР) проведет досрочные выборы президента организации. Об этом говорится в официальном заявлении правления союза, опубликованном на его сайте 23 апреля.

Решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции принято «в связи с необходимостью дальнейшего развития Союза биатлонистов России и определения путей выхода из сложившийся кризисной ситуации», говорится в сообщении.

Место и время собрания пока не определено и будет сообщено дополнительно.

1 апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса России направили главе СБР Владимиру Драчеву письмо с призывом сложить полномочия. Также документ подписали главы нескольких региональных биатлонных федераций.

Драчева обвинили в том, что он не оправдывает надежды спортсменов и «не только не решает проблемы, но и усугубляет их». Функционеру поставили в вину недостаточно быстрое решение вопроса о восстановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) и создание «нездоровой и нерабочей» атмосферы в российском биатлоне. В письме говорится, что его авторы признают добрые намерения Драчева, но констатируют, что выполнить их он не может.

В 2017 году IBU временно ограничил права СБР из-за допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия смогла продолжать заявлять спортсменов на старты, но лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Позже IBU отказал России в проведении турниров по биатлону на ее территории до сезона-2022/23.