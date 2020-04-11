Фуркад включил Шипулина в список сильнейших противников в своей карьере

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад включил россиянина Антона Шипулина в тройку сильнейших соперников в своей карьере. Об этом спортсмен заявил 10 апреля в интервью газете L'Equipe.

«Я бы поставил Эмиля Свендсена на первое место, а затем Йоханна Бо и, возможно, Антона Шипулина», — сказал он.

По словам Фуркада, он и Свендсен оказались на пике своих карьер в одно время — в 2012–2014 годах — поэтому норвежец является самым сильным противником французского спортсмена.

13 марта пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры.

19 февраля Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Это его четвертая победа в индивидуальной гонке и 12-я золотая медаль мировых первенств.

31-летний Фуркад разделил второе место по количеству высших наград на чемпионатах мира с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону остается Уле-Эйнар Бьёрндален (Норвегия), завершивший карьеру в 2018 году, — у него 20 побед на мировых первенствах.