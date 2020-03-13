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Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры

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Фото: REUTERS/Martin Fourcade olympic
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Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад объявил о завершении карьеры по окончании сезона. Об этом он написал в Facebook. Свое обращение он назвал «Есть решения, которые меняют жизнь».

«Я часто задавался вопросом, был ли это случай, когда я впервые встал на лыжи 30 лет назад в моих родных Пиренеях. Я думаю, что просто следовал по этой лыжне в снегу, нарисованной моим братом Саймоном, как и многие младшие братья ... Я был воодушевлен этими ощущениями скольжения и счастьем расти в этой необычной среде. Мне понравилось. Страстно ...», — написал Фуркад.

«Я оставляю часть своей жизни позади себя воодушевленной всем, что еще предстоит построить», — добавил спортсмен.

Последний старт в карьере Фуркад проведет в субботу, участвуя в гонке преследования. Смешанные эстафеты предпоследнего этапа в финском Контиолахти и заключительный этап в Холменколлене отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

Мартен Фуркад заявил, что завершает карьеру, так как хочет уделять больше внимание семье и благодарит всех, кто помог ему в становлении карьеры и на протяжении 20 лет был рядом и поддерживал его.

«Наконец, спасибо всем во Франции, России, Германии, Норвегии, Чехии, Италии и где бы вы ни были; спасибо за поддержку, поддержку, любовь ко мне. Вы превратили эту индивидуальную карьеру в коллективное приключение. Время прощаться. Спасибо за эту поездку», — подвел итог известный спортсмен.

19 февраля Фуркад выиграл индивидуальную гонку на 20 км на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Это его четвертая победа в индивидуальной гонке и 12-я золотая медаль мировых первенств.

31-летний Фуркад разделил второе место по количеству высших наград на чемпионатах мира с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном. Самым титулованным спортсменом в истории чемпионатов мира по биатлону остается Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия), завершивший карьеру в 2018 году, — у него 20 побед на мировых первенствах.

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