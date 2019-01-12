Россияне отреагировали на слова Фуркада о «позорной победе» Логинова

Высказывание биатлониста Мартена Фуркада о том, что победа россиянина Александра Логинова на этапе Кубка мира в Оберхофе — позор, вызвало широкий резонанс и бурю критики в адрес французского спортсмена.

11 января Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка мира, в то время как пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Фуркад пришел лишь седьмым.

После этого француз заявил, что не уважает россиянина и его победа — «позор».

«Зависть превращает людей в мерзавцев», — написал пользователь igalex233.

«Позор — это бледное выступление Фуркада», — отметил Александр Астрецов.

«Интересно, а кто из них теперь будет одерживать победы — Фуркад или его язык?» — задался вопросом Иван Челышков.

«Позор — это постоянное нытье Фуркада», — добавил Трио.

Причиной резких слов француза стал случай с отстранением Логинова в 2013 году на два года из-за обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина.

При этом пользователи отметили, что россиянин отбыл свою дисквалификацию и вернулся в спорт по всем правилам.

«А что же ты, Фуркад, не осуждаешь норвежских астматиков?!» — поинтересовался пользователь mvv034, напомнив о чрезмерном пристрастии норвежских спортсменов к препаратам от астмы, которые, в свою очередь, укрепляют мышечную систему и улучшают общее состояние.

«Позор — это твое 7 место при твоих то амбициях. Позор — это куча астматиков в «чистой биатлонной семье», легально применяющих препараты, которые для других признаются допингом», — добавил Yurij Dolgopolov.

Сам Логинов отметил, что готов лично поговорить с Мартеном и обсудить его претензии.