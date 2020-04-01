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Представители российского биатлона призвали Драчева к отставке

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны в письме призвали президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева сложить полномочия главы организации. Документ в среду, 1 апреля, оказался в распоряжении «РИА Новости».

Письмо также подписали главы федераций биатлона Санкт-Петербурга, Иркутской, Ульяновской, Вологодской, Тюменской областей, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Забайкальского округа, а также олимпийские чемпионы и заслуженные тренеры России и СССР.

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«Вы не оправдываете доверия биатлонистов. Вы не только не решаете проблемы, но и усугубляете их. Обещания, которые вы декларировали в своей программной речи на отчетно-выборной конференции, не выполняются», — цитирует письмо «Газета.ру».

Авторы письма обвинили Драчева в том, что у СБР отсутствуют серьезные спонсоры, следовательно, маленький бюджет; вопрос о восстановлении членства СБР в Международном союзе биатлонистов (IBU) также не был решен достаточно быстро. В письме также говорится о нездоровой и нерабочей атмосфере в российском биатлоне.

«Мы признаем за вами добрые желания и благие намерения в отношении биатлона России, но вместе с тем констатируем совершенно очевидный факт: реализовать их вы не в состоянии», — отметили в письме, добавив, что вместо Драчева главой организации должен стать тот, кто будет выполнять обязанности президента до очередной конференции.

При этом ветераны предложили Драчеву «работать в контакте с другими биатлонистами-депутатами в Государственной думе». По их словам, таким образом он сможет принести российскому биатлону гораздо больше пользы.

Как заявил агентству глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев, Драчев «не прошел все стадии управленца» после того, как закончил со спортом, а значит, «не понимает, как всё устроено».

В 2017 году IBU временно ограничил права СБР из-за допинговых нарушений российскими спортсменами. Россия смогла продолжать заявлять спортсменов на старты, но лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать кандидатов на выборы в руководящие органы организации и претендовать на проведение международных стартов.

Позже IBU отказал России в проведении турниров по биатлону на ее территории до сезона-2022/23.

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