Бывший тренер сборной России по биатлону прокомментировал кадровые решения СБР

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс заявил о непонимании кадровых решений внутри национальной команды. Немецкий специалист выразил удивление тому, что состав может определять лично президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«О да, я не всегда понимаю решения, которые принимаются у вас. Так понимаю, что иногда решения принимаются лично президентом СБР. В Австрии или Германии такое невозможно, никогда. Это немыслимо. Только тренер может определять состав на гонку», — сказал Гросс в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Один из самых успешных биатлонистов в истории спорта, четырехкратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира работал с мужской сборной России с августа 2015 по конец апреля 2018 года. По его словам, он уверен, что в нашей стране достаточно сильных атлетов.

«В России хорошие спортсмены. Реально хорошие. И очень многие такие спортсмены находятся вне сборной. Я говорю, например, о Бабикове и Цветкове. Это большой сюрприз, что я не вижу их на этапах Кубка мира», — подчеркнул Гросс.

Антон Бабиков после первого этапа Кубка мира в шведском Эстерсунде в начале декабря был выведен из состава первой сборной. Он вернулся домой, но не может выступать до Нового года. Его винтовка оформлялась на вывоз из страны под общим разрешением с оружием других спортсменов и ввезена обратно может быть только тем же способом. Национальная команда вернется домой из французского Анси после этих выходных.

«Это невероятно просто. Да, у него был только один шанс. Но после таких результатов, как в Эстерсунде, в нормальной ситуации любой тренер бы подумал: «О'кей, Бабиков — в команде», — отреагировал на ситуацию Гросс.

Немецкий специалист после отъезда из России работает с мужской сборной Австрии. В прошлом сезоне два австрийца, Симон Эдер и Юлиан Эберхард, были в десятке общего зачета Кубка мира, а страна заняла пятое место в Кубке наций недалеко от России.