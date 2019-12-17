Эстафетный побег: вернётся ли в сборную по биатлону Гараничев

На фоне жестких санкций WADA российские спортсмены показали отличные результаты. В минувший уикенд на этапах Кубках мира (КМ) по зимним видам мы завоевали 26 медалей в коньках, санях, скелетоне, лыжных гонках, сноуборде и биатлоне. Для биатлонистов этап в Хохфильцене и вовсе стал одним из самых удачных за последние годы: первый подиум на КМ в карьере Светланы Мироновой, две медали Александра Логинова и серебро в женской эстафете, которое вызвало слезы Екатерины Юрловой-Перхт. При этом успехи наших стреляющих лыжников — не стечение обстоятельств, а закономерность, полагают эксперты.

Долгожданный успех

Самая быстрая российская биатлонистка последних лет Светлана Миронова выиграла долгожданную медаль на этапе КМ в Хохфильцене. 25-летняя спортсменка финишировала третьей в спринте с одним промахом — до этого ее лучшим результатом было седьмое место в январе 2019 года на этапе в Антхольце. Спустя сутки Миронова вновь поднялась на подиум — на этот раз в составе эстафетной команды.

— Светлана почувствовала, что у нее отличная функциональная подготовка и чистым ходом она может конкурировать со всеми лидерами, — рассказал «Известиям» трехкратный чемпион мира, призер Олимпийских игр Иван Черезов. — Это дало ей психологическую уверенность в своих силах. Поэтому она стабильно может заезжать не только в топ-10, но и в топ-3. Что касается стрельбы, которая всегда считалась ее слабым местом, видно, что в этом сезоне у нее улучшилась скорострельность. Процент пока не самый лучший, но понимание, как проходить огневые рубежи без промахов, — есть. Это главное.

Во время эстафеты Светлана Миронова бежала третий этап и привезла Екатерине Юрловой-Перхт преимущество в 26 секунд над занимающими второе место представительницами Норвегии. Но при поддержке трибун Марте Ульсбю-Ройселанн удалось опередить чемпионку мира-2015 и лишить нашу команду золота. После окончания эстафеты Юрлова была разочарована таким сценарием и даже заплакала, но если отбросить все эмоции, это была великолепная гонка для нашей сборной. Особенно в плане тактики.

— Если смотреть эту гонку по телевизору, кажется, что норвежка легко обходит Юрлову, и это просто караул, — сказал Иван Черезов. — Если же оценить аналитику — четко видно, как здорово она прошла первый и второй круги. Один она бежала даже быстрее Светы Мироновой, другой уступила ей всего 6 секунд. Да, ей возможно не хватает финишной резкости, но в целом нельзя назвать ее этап провальным.

Открытием же этапа можно смело назвать Кристину Резцову. После не самого удачного выступления в Эстерсунде, где дочь трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой не набрала ни очка, в Австрии она показала себя надежным стрелком (один промах на 20 выстрелов) и вполне хорошую скорость. Как итог — два попадания в топ-20 и очень уверенное выступление в эстафете.

— Кристина — очень харизматичная спортсменка, и тот факт, что она здорово выступила в Хохфильцене, даст ей возможность полностью раскрыть свой потенциал, — полагает Иван Черезов. — Думаю, уже на следующем этапе она будет позитивно и легко выходить на старт, с мыслью о том, что она способна бороться даже за попадание в топ-10. Пока рано давать какие-то прогнозы, но очень надеемся, что она продолжит прогрессировать.

Гараничева — в эстафету?

Как и ожидалось, Александр Логинов постепенно возвращает кондиции, которые позволили ему занять второе место в общем зачете КМ-2018/19 и удачно выступить на чемпионате мира-2019. В Хохфильцене представитель Тюмени завоевал серебро в пасьюте и бронзу в спринте. Это были первые подиумы Логинова в этом сезоне, и он вновь второй в борьбе за Большой хрустальный глобус (177 очков), впереди только Йоханнес Бо (211), тройку лучших замыкает француз Симон Дестье (175).

— В прошлом году на старте сезона Логинов был лучше готов функционально, но пока он нивелирует отставание в физике отличной стрельбой, — отметил в разговоре с «Известиям» двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко. — Пускай так и продолжается, а когда он наберет на свои оптимальные кондиции, то будет совсем здорово. Что касается борьбы в общем зачете, то в этом году у Саши много конкурентов. Это как минимум пару французов, пару немцев и итальянцы на подходе. В отличии прошлого года Бо один из самых быстрых, но не самый быстрый. Поэтому борьба за БХГ будет очень интересной.

Ложкой дегтя стало выступление нашей мужской сборной в эстафете. После четвертого места в Эстерсунде мы опустились на шестую позицию. Причем Дмитрий Малышко вновь ушел на штрафной круг, а Эдуард Латыпов показал очень низкую скорость. По мнению двукратного чемпиона мира по биатлону Дмитрия Ярошенко, надо вернуть в эстафетную четверку призера олимпийских игр Евгения Гараничева, которого после нескольких неудачных стартов перестали включать в команду.

— Мне кажется, все идет к тому, что Гараничев вновь будет бегать эстафеты, — отметил эксперт. — Малышко и Латыпова попробовали два раза подряд, и они проявили себя не лучшим образом. Поэтому если у Гараничева не будет никаких проблем со здоровьем, он выйдет на старт. Та шумиха, которую создали вокруг неудач Жени в эстафетах, не придает уверенности ни ему, ни другим нашим биатлонистам. Зачем это надо? У нас одна сборная, спортсменов не так много, запасных высокого уровня еще меньше. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и нападки на Гараничева прекратятся. Он сильный эстафетный боец. Покажите мне биатлониста, у которого не было осечек в эстафетах. У меня тоже однажды был штрафной круг, но тогда у нас была очень сильная команда и это не помешало нам взять серебро.

В Анси без изменений

Следующий этап Кубка мира стартует уже на этой неделе во французском Анси. По словам главного тренера нашей сборной Анатолия Хованцева, состав российской команды не претерпит изменений, зато после Нового года должна произойти ротация. Хорошие шансы пробиться в основу — у Анастасии Поршневой и Полины Шевниной, которые показывают высокие результаты на Кубке IBU.

— Если по результатам девушек я вижу, что Поршнева и Шевнина заслужили свой шанс, то у парней я не увидел спортсмена, кого надо срочно везти на КМ, — подчеркнул Дмитрий Ярошенко. — Понимаете, спортсмен, который приезжает с Кубка IBU, должен как минимум попадать в топ-20 КМ. А если он занимает 30-40-е места, сразу пойдут разговоры, что он не реализовал свой шанс и история с КМ будет для него закрыта. Поэтому пусть кандидаты в мужскую сборную сначала проявят себя на уровне резерва.

Третий этап КМ пройдет с 19 по 22 декабря. Четвертый этап состоится уже в 2020 году — с 9 по 12 января в Оберхофе.