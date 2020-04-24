Рабочие уступки: Королькевич и Кабуков согласны на «российские» оклады

Иностранные старшие тренеры мужской и женской сборной России Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, утвержденные правлением Союза биатлонистов России (СБР) 20 апреля, не претендуют на «заоблачные зарплаты». Их оклады будут соответствовать заработкам их предшественников — Сергея Белозерова и Виталия Норицына, пояснил «Известиям» вице-президент СБР по обеспечению сборных Валерий Польховский. Сам Польховский в ближайшее время может быть назначен главным тренером сборной. Его кандидатуру должны утвердить в Минспорте, а контракты Кабукова и Королькевича СБР нужно согласовать с Олимпийским комитетом России (ОКР), который занимается обеспечением зарплат иностранных тренеров.

Заплатят как своим

На прошлой неделе правление СБР решило кардинально изменить тренерский штаб сборной России. В нем не нашлось место многоопытному Анатолию Хованцеву, чьи позиции глава федерации Владимир Драчев еще в феврале 2020 года называл самыми прочными, а также старшим тренерам мужской и женской команд — Сергею Белозерову и Виталию Норицыну. Их места заняли Валерий Польховский, Роберт Кабуков и Владимир Королькевич соответственно. Всё бы ничего, но президент СБР Владимир Драчев выступает резко против новых тренеров. Во-первых, его не устраивают их профессиональные качества, во-вторых, Кабуков и Королькевич не являются гражданами России (у первого немецкий паспорт, у второго — словенский), а значит, Минспорт не сможет платить им зарплату. Финансирование ляжет на СБР и ОКР.

А у СБР сейчас большие финансовые проблемы. По итогам прошлого сезона доход организации составил 128 млн рублей. Но теперь баланс организации фактически на нуле — все съедает погашение долга перед Международным союзом биатлонистов (IBU). Владимир Драчев, став президентом СБР в 2018 году, принял организацию лишенной статуса за допинговые проблемы прошлого. Для восстановления, среди прочего, нужно возместить расходы по всем расследованиям, вернуть призовые и потратиться на новые церемонии награждения. Общая задолженность составляла около €900 тыс., из которых СБР отдал €550 тыс. Осталось еще около €350 тыс, но взять эти деньги сейчас негде. Исполнительный директор СБР Сергей Голиков, который недавно был временно отстранён от своей должности за громкие высказывания в СМИ, предрек организации банкротство, если в ближайшее время не появится якорный спонсор.

биатлон2 Роберт Кабуков Фото: facebook.com/Robert Kabukov

По словам Голикова, сейчас у СБР нет средств даже не текущие расходы — зарплаты персоналу, аренду помещения, коммунальные расходы. В таких условиях платить заработную плату иностранным тренерам будет непросто.

— Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о каких-то заоблачных зарплатах, — заявил «Известиям» вице-президент СБР Валерий Польховский. — Это будут такие же оклады, как и у их предшественников. с ОКР я уже обсуждал их кандидатуры, никаких нареканий не возникло.

Зарплата российских тренеров состоит из оклада в Центре спортивной подготовки (ЦСП) и надбавки от СБР. Иностранные тренеры не могут быть приняты на ставку в ЦСП, поэтому их контракты обеспечивают СБР и ОКР.

— Польховский проработал вопрос о трудоустройстве иностранных специалистов с ОКР, — отметил в разговоре с «Известиями» член правления СБР Иван Черезов. — Надо подготовить необходимый список документов и отправить их в олимпийский комитет. Но сейчас самые жесткие недели карантина, и этот процесс затянулся. При первой возможности уполномоченные по этому вопросу сделают всё необходимое, и мы будем ждать ответа от ОКР.

При этом Иван Черезов не стал комментировать возможный размер заработков Кабукова и Королькевича.

— Мы не погружались в такие детали, — сказал он. — Правление сейчас проходит в заочной форме, Польховский выходит на связь только по определенным вопросам, и именно оклады нового тренерского штаба мы пока не обсудили.

Спорные кандидаты

При этом в Минспорте пока так и не получили документы о смене главного тренера биатлонной сборной.

— Никаких документов СБР еще не предоставил, — ответили «Известиям» в пресс-службе ведомства. — При этом министерство утверждает только главного тренера.

биатлон2 Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский Фото: ТАСС/Сергей Русанов

Иван Черезов пояснил, что документы по Польховскому должны уйти в Минспорт, после того как подпись под ними поставит Владимир Драчев. Однако президент СБР не спешит визировать эти бумаги. По его мнению, к допинг-скандалам, за которые сейчас расплачивается Союз биатлонистов, могут иметь отношение Польховский и Королькевич. Что касается Кабукова, то Владимир Драчев не заметил прогресса сборной Казахстана под его руководством. В Кубке наций мужская национальная команда заняла только 25-е место из 36. В личном зачете Кубка мира лучший результат у казахов — 88-е место Александра Мухина.

Эти публичные высказывания по поводу новых тренеров, возможно, дорого обойдутся президенту СБР — в четверг правление организации приняло решение назначить внеочередную отчетно-выборную конференцию. На ней могут провести голосование за нового босса российского биатлона.

— Если правление СБР приходит к такому мнению, то можно смело сказать, что в нашем биатлоне полный раздрай, — поделился с «Известиями» олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Владимир Барнашов. — Ведь всех людей в правление рекомендовал сам Драчев, это были его единомышленники. Если уж они перестали поддерживать президента, то на кого ему тогда положиться? Действительно, в российском биатлоне впервые президент может не отработать полный четырехлетний срок. Это нонсенс. Посмотрим, как продолжится эта история, но в целом ситуация тревожная и неприятная. Надо собраться всем вместе и детально обсудить накопившиеся вопросы.

Владимир Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на отчетно-выборной конференции в Тюмени. Для определения нового президента потребовалось три тура. В третьем круге за Драчева проголосовали 40 регионов, за Виктора Майгурова — 16.