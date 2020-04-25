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Справедливо ЛЕ: одна осечка может лишить «Ростов» Лиги чемпионов

Если сезон в РПЛ не возобновят, места в еврокубках могут распределить исходя из позиций команд в таблице на данный момент
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Справедливо ЛЕ: одна осечка может лишить «Ростов» Лиги чемпионов
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2020-04-24 16:43:13
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УЕФА, который жестко настаивал на полноценном завершении соревнований во всех национальных лигах, немного смягчил риторику. Теперь союз предлагает больше вариантов определения участников следующего еврокубкового сезона. Если в какой-либо из стран невозможно будет доиграть чемпионат, ей разрешат распределить места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу. Скорее всего, лиги будут ориентироваться на текущее место команд в турнирной таблице. В России, как и в других странах, такой вариант точно вызовет немало споров.

Могут быть и другие варианты. УЕФА разрешил лигам самостоятельно распределять путевки, но с условием, что это будет максимально справедливо, прозрачно и одобрено общественностью. В противном случае клубы могут быть не допущены к международным соревнованиям. Именно поэтому вариант с текущим положением команд в таблице кажется наиболее вероятным.

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В РПЛ пока рассчитывают на полноценное завершение сезона. Но неизвестно, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в стране. Поэтому исключать другие варианты точно не стоит.

До карантина в РПЛ успели сыграть 22 тура из 30. Исходя из расположения команд на данный момент, в групповую стадию Лиги чемпионов от России отправятся «Зенит» и «Локомотив», а «Краснодар» сыграет в квалификации самого престижного клубного европейского турнира. Точно такой же состав представлял нашу страну в ЛЧ в прошлом сезоне. В Лиге Европы же сыграют «Ростов» и ЦСКА. Кроме того, если сезон не удастся возобновить, то не завершится и Кубок России. Тогда шестое место в чемпионате автоматически станет еврокубковым. Сейчас его занимает «Динамо».

«Зенит»

По поводу путевки питерцев в Лигу чемпионов вопросов меньше всего. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, и нет практически никаких сомнений, что сине-бело-голубые при любом раскладе получили бы место в групповом турнире ЛЧ. В этом случае явно не будет вопросов ни со стороны самого петербургского клуба, ни со стороны конкурентов. К тому же «Зенит» располагается выше остальных российских команд в клубном рейтинге УЕФА.

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Игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Урал» 

Игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Урал»

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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«Зенит» уже фактически чемпион, и его место в Лиге чемпионов ни у кого не должно вызывать сомнений, — сказал «Известиям» экс-полузащитник питерцев Юрий Желудков. — При любых вариантах распределения мест в ЛЧ сине-бело-голубые должны там быть. А вот относительно других команд много вопросов. У них разрыв совсем маленький. Может быть, стоит провести мини-турнир с участием «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» за еще две путевки. Но это тоже, наверное, будет не самым справедливым решением.

«Локомотив»

Если путевки в еврокубках будут распределять по местам в таблице, «железнодорожники» «сорвут джекпот». Они забрались на вторую строчку по итогам последнего тура перед уходом на паузу (до этого «Локо» шел четвертым). При этом у красно-зеленых одинаковое количество очков с «Краснодаром» (по 41), но москвичи располагаются выше за счет большего количества побед. И здесь уже может возникнуть конфликт интересов.

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Игровой момент в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив»

Игровой момент в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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— «Локомотив» прямо сейчас находится на втором месте, и если УЕФА дает такие рекомендации, а мы их поддерживаем, то никаких вопросов относительно мест в ЛЧ быть не должно, — заявил «Известиям» бывший тренер «железнодорожников» Борис Игнатьев. — Красно-зеленые стабильно выступают последние несколько сезонов и доказывают свой высокий класс. Странно рассуждать о том, что они поднялись на второе место лишь в прошлом туре. Ведь если бы они завоевали это право в 30-м туре, ни у кого бы не возникло вопросов. Неважно, что было вчера, — важно, что мы имеем сегодня. А остальные вещи для кухонных разговоров.

«Краснодар»

«Быки» вроде бы должны быть довольны путевкой в Лигу чемпионов, но ведь не исключалась и возможность сразу играть в групповом этапе, а не в квалификации. Отбор пройти совсем непросто. В прошлом году, например, «Краснодар» с этой задачей не справился. С другой стороны, сейчас «горожане» могли спокойно быть на второй строчке, но в 22-м туре сенсационно проиграли аутсайдеру «Сочи» (0:2), так что им сложно будет винить кого-то, кроме себя.

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Игрок «Краснодара» Даниил Уткин и игроки «Сочи» Ибрагим Цаллагов и Кирилл Заика (слева направо) в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Сочи» и ФК «Краснодар»

Игрок «Краснодара» Даниил Уткин и игроки «Сочи» Ибрагим Цаллагов и Кирилл Заика (слева направо) в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Сочи» и ФК «Краснодар»

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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— Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.

«Ростов»

Дончане при этом раскладе выглядят главными неудачниками. «Ростов» — открытие сезона. Эта команда была одной из самых симпатичных в игровом плане в нынешнем розыгрыше РПЛ. Но в 22-м туре подопечные Валерия Карпина проиграли дома вышеупомянутому «Локомотиву» (1:3) и позволили ему опередить себя в турнирной таблице.

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Игроки «Ростова» выстраиваются в стенку перед штрафным ударом в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив»

Игроки «Ростова» выстраиваются в стенку перед штрафным ударом в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив»

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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— Любое неспортивное решение будет порождать несправедливость, — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Понятно, что если еврокубковые места распределять согласно текущим местам команд в таблице, то ростовчанам это не понравится. Но если бы на их месте оказался «Локомотив», они бы тоже вряд ли приняли такой вариант. В этой ситуации всегда будут те, кто окажется в проигрыше. УЕФА нужно было взять на себя ответственность и предоставить единое решение для всех лиг.

ЦСКА

Армейцы плохо провели весенний отрезок чемпионата, и их пятое место выглядит заслуженным. Тем не менее в ЦСКА вряд ли будут довольны таким распределением путевок в еврокубки. Красно-синие не заинтересованы в том, чтобы второй сезон подряд пропускать Лигу чемпионов. Наиболее предпочтительным вариантом для москвичей было бы распределение мест в еврокубках исходя из позиций команд в рейтинге УЕФА (там ЦСКА второй среди российских клубов).

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Игрок ЦСКА Никола Влашич в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» 

Игрок ЦСКА Никола Влашич в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Уфа»

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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— Наверное, будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд, — поделился мнением с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич. — Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон.

«Динамо»

Для бело-голубых попадание в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона станет невероятным успехом. В середине розыгрыша команда шла в зоне прямого вылета, но после отставки главного тренера Дмитрия Хохлова и назначения на его пост Кирилла Новикова стремительно поднималась вверх шаг за шагом. Теперь «Динамо» очень близко к ЛЕ.

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Вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК «Динамо» и ФК «Тамбов»

Вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Динамо» и ФК «Тамбов»

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно, — заявил «Известиям» экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин. — Если есть забег на 100 м, нельзя определить победителя после того, как спортсмены пробежали 70 м, а тем более давать им за это медали. Так и здесь. Я не против того, чтобы «Динамо» выступило в Лиге Европы, но всё должно быть справедливо и заслуженно. Пусть сезон возобновят позже, когда это будет возможно, и играют через день. Но его нужно завершить нормальным образом.

До конца нынешнего сезона РПЛ осталось провести всего восемь туров.

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