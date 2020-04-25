Справедливо ЛЕ: одна осечка может лишить «Ростов» Лиги чемпионов

УЕФА, который жестко настаивал на полноценном завершении соревнований во всех национальных лигах, немного смягчил риторику. Теперь союз предлагает больше вариантов определения участников следующего еврокубкового сезона. Если в какой-либо из стран невозможно будет доиграть чемпионат, ей разрешат распределить места в Лиге чемпионов и Лиге Европы по спортивному принципу. Скорее всего, лиги будут ориентироваться на текущее место команд в турнирной таблице. В России, как и в других странах, такой вариант точно вызовет немало споров.

Могут быть и другие варианты. УЕФА разрешил лигам самостоятельно распределять путевки, но с условием, что это будет максимально справедливо, прозрачно и одобрено общественностью. В противном случае клубы могут быть не допущены к международным соревнованиям. Именно поэтому вариант с текущим положением команд в таблице кажется наиболее вероятным.

В РПЛ пока рассчитывают на полноценное завершение сезона. Но неизвестно, как будет складываться эпидемиологическая ситуация в стране. Поэтому исключать другие варианты точно не стоит.

До карантина в РПЛ успели сыграть 22 тура из 30. Исходя из расположения команд на данный момент, в групповую стадию Лиги чемпионов от России отправятся «Зенит» и «Локомотив», а «Краснодар» сыграет в квалификации самого престижного клубного европейского турнира. Точно такой же состав представлял нашу страну в ЛЧ в прошлом сезоне. В Лиге Европы же сыграют «Ростов» и ЦСКА. Кроме того, если сезон не удастся возобновить, то не завершится и Кубок России. Тогда шестое место в чемпионате автоматически станет еврокубковым. Сейчас его занимает «Динамо».

«Зенит»

По поводу путевки питерцев в Лигу чемпионов вопросов меньше всего. «Зенит» уверенно лидирует в чемпионате, и нет практически никаких сомнений, что сине-бело-голубые при любом раскладе получили бы место в групповом турнире ЛЧ. В этом случае явно не будет вопросов ни со стороны самого петербургского клуба, ни со стороны конкурентов. К тому же «Зенит» располагается выше остальных российских команд в клубном рейтинге УЕФА.

РПЛ_1 Игрок «Зенита» Дуглас дос Сантос в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Зенит» и ФК «Урал» Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— «Зенит» уже фактически чемпион, и его место в Лиге чемпионов ни у кого не должно вызывать сомнений, — сказал «Известиям» экс-полузащитник питерцев Юрий Желудков. — При любых вариантах распределения мест в ЛЧ сине-бело-голубые должны там быть. А вот относительно других команд много вопросов. У них разрыв совсем маленький. Может быть, стоит провести мини-турнир с участием «Локомотива», «Краснодара», ЦСКА и «Ростова» за еще две путевки. Но это тоже, наверное, будет не самым справедливым решением.

«Локомотив»

Если путевки в еврокубках будут распределять по местам в таблице, «железнодорожники» «сорвут джекпот». Они забрались на вторую строчку по итогам последнего тура перед уходом на паузу (до этого «Локо» шел четвертым). При этом у красно-зеленых одинаковое количество очков с «Краснодаром» (по 41), но москвичи располагаются выше за счет большего количества побед. И здесь уже может возникнуть конфликт интересов.

РПЛ_2 Игровой момент в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— «Локомотив» прямо сейчас находится на втором месте, и если УЕФА дает такие рекомендации, а мы их поддерживаем, то никаких вопросов относительно мест в ЛЧ быть не должно, — заявил «Известиям» бывший тренер «железнодорожников» Борис Игнатьев. — Красно-зеленые стабильно выступают последние несколько сезонов и доказывают свой высокий класс. Странно рассуждать о том, что они поднялись на второе место лишь в прошлом туре. Ведь если бы они завоевали это право в 30-м туре, ни у кого бы не возникло вопросов. Неважно, что было вчера, — важно, что мы имеем сегодня. А остальные вещи для кухонных разговоров.

«Краснодар»

«Быки» вроде бы должны быть довольны путевкой в Лигу чемпионов, но ведь не исключалась и возможность сразу играть в групповом этапе, а не в квалификации. Отбор пройти совсем непросто. В прошлом году, например, «Краснодар» с этой задачей не справился. С другой стороны, сейчас «горожане» могли спокойно быть на второй строчке, но в 22-м туре сенсационно проиграли аутсайдеру «Сочи» (0:2), так что им сложно будет винить кого-то, кроме себя.

РПЛ_3 Игрок «Краснодара» Даниил Уткин и игроки «Сочи» Ибрагим Цаллагов и Кирилл Заика (слева направо) в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Сочи» и ФК «Краснодар» Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

— Справедливости в этом варианте, конечно, нет, но никто и представить не мог, что так всё случится, — заявил «Известиям» бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко. — Если, условно, завтра скажут, что РПЛ доигрывать не будут, и места распределят исходя из текущих результатов, то ровно половина клубов будет за, а другая половина — против. На мой взгляд, УЕФА нужно дать четкие требования всем лигам, как завершать сезон, а не предлагать различные варианты на усмотрение самих лиг. Иначе начнутся бесконечные споры о честности таких решений.

«Ростов»

Дончане при этом раскладе выглядят главными неудачниками. «Ростов» — открытие сезона. Эта команда была одной из самых симпатичных в игровом плане в нынешнем розыгрыше РПЛ. Но в 22-м туре подопечные Валерия Карпина проиграли дома вышеупомянутому «Локомотиву» (1:3) и позволили ему опередить себя в турнирной таблице.

РПЛ_4 Игроки «Ростова» выстраиваются в стенку перед штрафным ударом в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Локомотив» Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

— Любое неспортивное решение будет порождать несправедливость, — отметил в беседе с «Известиями» бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин. — Понятно, что если еврокубковые места распределять согласно текущим местам команд в таблице, то ростовчанам это не понравится. Но если бы на их месте оказался «Локомотив», они бы тоже вряд ли приняли такой вариант. В этой ситуации всегда будут те, кто окажется в проигрыше. УЕФА нужно было взять на себя ответственность и предоставить единое решение для всех лиг.

ЦСКА

Армейцы плохо провели весенний отрезок чемпионата, и их пятое место выглядит заслуженным. Тем не менее в ЦСКА вряд ли будут довольны таким распределением путевок в еврокубки. Красно-синие не заинтересованы в том, чтобы второй сезон подряд пропускать Лигу чемпионов. Наиболее предпочтительным вариантом для москвичей было бы распределение мест в еврокубках исходя из позиций команд в рейтинге УЕФА (там ЦСКА второй среди российских клубов).

РПЛ_5 Игрок ЦСКА Никола Влашич в матче 22-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА и ФК «Уфа» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Наверное, будет нечестно распределять путевки в еврокубки исходя из текущих позиций команд, — поделился мнением с «Известиями» экс-полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич. — Единственный справедливый вариант, который я знаю, это доиграть чемпионат и распределить места исходя из реальных результатов. Но никто из нас не представляет, что будет дальше и будет ли возможно полноценно завершить этот сезон.

«Динамо»

Для бело-голубых попадание в Лигу Европы по итогам нынешнего сезона станет невероятным успехом. В середине розыгрыша команда шла в зоне прямого вылета, но после отставки главного тренера Дмитрия Хохлова и назначения на его пост Кирилла Новикова стремительно поднималась вверх шаг за шагом. Теперь «Динамо» очень близко к ЛЕ.

РПЛ_6 Вратарь ФК «Динамо» Антон Шунин в матче 21-го тура чемпионата России по футболу среди клубов премьер-лиги между ФК «Динамо» и ФК «Тамбов» Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

— Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно, — заявил «Известиям» экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин. — Если есть забег на 100 м, нельзя определить победителя после того, как спортсмены пробежали 70 м, а тем более давать им за это медали. Так и здесь. Я не против того, чтобы «Динамо» выступило в Лиге Европы, но всё должно быть справедливо и заслуженно. Пусть сезон возобновят позже, когда это будет возможно, и играют через день. Но его нужно завершить нормальным образом.

До конца нынешнего сезона РПЛ осталось провести всего восемь туров.