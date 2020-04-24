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Доллар и евро подешевели

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Центральный Банк России в пятницу, 24 апреля, понизил курс американского доллара на 25-27 апреля до 74,7163 руб, это на 41,27 копейки ниже предыдущего показателя.

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Курс евро снижен на 89,4 копейки до 80,2528 рубля, говорится в сообщении на сайте регулятора.

20 апреля Центробанк потратил рекордный с начала интервенций объем валюты на поддержку рубля — более $222 млн. Регулятор выбросил на биржу сумму, эквивалентную 16,8 млрд рублей.

6 марта страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению добычи. В результате соглашение распалось, а нефтяные рынки 9 марта отреагировали обвалом, который удалось частично отыграть.

Вслед за этим снизился курс российской валюты по отношению к доллару и евро, серьезное падение претерпели индексы российских компаний. 10 марта ЦБ начал упреждающую продажу валюты.

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