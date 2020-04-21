Курс евро подскочил выше 84 рублей впервые с начала апреля

Курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи, которые приводит портал Investing.com во вторник, 21 апреля.

По состоянию на 18:57 мск курс евро вырос на 2,55% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,0820 рубля.

Курс доллара достиг 77,46 рубля.

Ранее в этот же день Банк России установил официальный курс евро к рублю на среду, 22 апреля, в 82,616 рубля. Российский рубль упал к этой валюте на 1,5141 рубля.

Курс доллара вырос на 1,5905 рубля, до 76,2562 рубля.

Рубль падает на фоне новостей о падении нефтяных котировок. Эксперты, опрошенные «Известиям», считают, что национальная валюта в ближайшее время может достичь 80–90 рублей за доллар. Специалисты отмечают, что это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти, включая Brent и Urals.

В понедельник, 20 апреля, котировки упали до отрицательных значений впервые в истории. Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) провалилась почти на 300%, составив –$37,63 за баррель. В тот же день нефть Brent опустилась до $25,91. В последний раз ниже $26 ее цена была 2 апреля.