Прямой эфир

Курс евро подскочил выше 84 рублей впервые с начала апреля

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс евро впервые с 3 апреля поднялся выше 84 рублей, свидетельствуют данные Мосбиржи, которые приводит портал Investing.com во вторник, 21 апреля.

По состоянию на 18:57 мск курс евро вырос на 2,55% к уровню закрытия предыдущей сессии и достиг 84,0820 рубля.

Курс доллара достиг 77,46 рубля.

Ранее в этот же день Банк России установил официальный курс евро к рублю на среду, 22 апреля, в 82,616 рубля. Российский рубль упал к этой валюте на 1,5141 рубля.

Курс доллара вырос на 1,5905 рубля, до 76,2562 рубля.

Рубль падает на фоне новостей о падении нефтяных котировок. Эксперты, опрошенные «Известиям», считают, что национальная валюта в ближайшее время может достичь 80–90 рублей за доллар. Специалисты отмечают, что это дает сигнал к дальнейшему снижению котировок для других сортов нефти, включая Brent и Urals.

В понедельник, 20 апреля, котировки упали до отрицательных значений впервые в истории. Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) провалилась почти на 300%, составив –$37,63 за баррель. В тот же день нефть Brent опустилась до $25,91. В последний раз ниже $26 ее цена была 2 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Курсы доллара и евро выросли на полтора рубля
Курс евро на закрытии торгов на Мосбирже превысил 82 рубля

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020