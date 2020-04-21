Курс евро на закрытии торгов на Мосбирже превысил 82 рубля

Рубль вечером в понедельник, 20 апреля, усилил падение против основных резервных валют на фоне обвала рынка нефти.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара расчетами «завтра» к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля, курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля. Перед самым закрытием торгов европейская валюта поднималась до 82,03 рубля — максимума с 15 апреля.

Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до отрицательных значений. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300% опустившись до минус $37,63 за баррель. До отрицательных значений котировки упали впервые в истории.

Срок действия майского контракта на WTI истекает во вторник. Июньский контракт на WTI упал по итогам торгов в понедельник на $4,6 (18,3%) - до $20,03 за баррель.

Резкое падение спроса на нефть в условиях пандемии коронавируса привело к тому, что рынок наводнен нефтью, и резервуарных мощностей для ее хранения недостаточно. В связи с этим производители вынуждены платить покупателям за то, чтобы те забрали у них добытую нефть.