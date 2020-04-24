Адвокаты Ассанжа будут просить о переносе слушаний по его экстрадиции

Адвокаты основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа будут добиваться переноса слушаний по делу о его экстрадиции в США из-за отсутствия полного доступа к клиенту из-за пандемии коронавируса. Об этом в пятницу, 24 апреля, говорится в заявлении кампании против экстрадиции Ассанжа.

«Адвокаты Джулиана Ассанжа в понедельник вернутся в суд для аргументации в пользу переноса слушаний по его делу об экстрадиции на более поздний срок. Слушания должны возобновиться в суде при тюрьме Белмарш 18 мая. Но адвокаты Ассанжа будут говорить о том, что у них нет полного и беспрепятственного доступа к клиенту», — написали активисты на странице в Twitter.

Отмечается также, что ограниченный доступ к клиенту сократился до «неприемлемо низкого уровня» из-за пандемии.

7 апреля сообщалось, что суд в Лондоне отказался перенести слушания по делу об экстрадиции Ассанжа.

25 марта суд отказался временно освободить из тюрьмы Ассанжа на фоне распространения коронавируса в Великобритании. Судья Ванесса Барайтсер аргументировала это тем, что в случае его освобождения основатель WikiLeaks не вернется на слушания по выдаче.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов. Она отметила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ и российская делегация в очередной раз поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.