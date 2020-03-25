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Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа из тюрьмы из-за коронавируса

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Фото: ТАСС/Zuma
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Лондонский суд отказался временно освободить из тюрьмы основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа на фоне распространения коронавируса в Великобритании. Об этом в среду, 25 марта, сказала, оглашая вердикт, судья Ванесса Барайтсер.

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«Поведение господина Ассанжа в прошлом продемонстрировало, на что он готов пойти, чтобы избежать экстрадиции. Если я освобожу его сейчас, он не вернется на слушания по выдаче», ― цитирует ее «РИА Новости».

Как отмечает агентство, ранее в среду адвокаты Ассанжа подали прошение об освобождении основателя WikiLeaks из-за распространения коронавируса.

Ранее, 12 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов. Она отметила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ и российская делегация в очередной раз поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 25 марта, в Великобритании зафиксировано свыше 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 433 пациента умерли, вылечились 135 человек.

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