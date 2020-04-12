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Спутница Ассанжа призвала освободить его под залог в связи с COVID-19

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Фото: TASS/Zuma
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Женщина, которая называет себя спутницей основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, по имени Стелла Морис призвала освободить его из тюрьмы под залог в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ITV News 12 апреля.

Имя этой женщины впервые стало известно. Она утверждает, что опасается за здоровье 48-летнего Ассанжа, который в последнее время проводит до 23 часов в одиночной камере лондонской тюрьмы Белмарш из-за карантина.

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Кроме того, 11 апреля Морис разместила на видеохостинге YouTube интервью, в котором рассказала, что познакомилась с основателем WikiLeaks в 2011 году, а встречаться с ним начала в 2015 году.

Кроме того, у пары якобы есть двое детей: годовалый Макс и трехлетний Габриэл, которые родились во время пребывания Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, пишет британский таблоид Daily Mail.

25 марта суд отказался временно освободить из тюрьмы Ассанжа на фоне распространения коронавируса в Великобритании. Судья Ванесса Барайтсер аргументировала это тем, что в случае его освобождения основатель WikiLeaks не вернется на слушания по выдаче.

7 апреля суд в Лондоне также отказался перенести слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США.

12 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала действия Вашингтона и Лондона в отношении создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа апофеозом лжи и логикой двойных стандартов. Она отметила, что 7 марта дело Ассанжа рассматривалось на постоянном совете ОБСЕ, и российская делегация в очередной раз поставила вопрос о продолжающейся политической расправе над основателем сайта WikiLeaks.

С 2012 года Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, после того как в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, а в США ожидали его экстрадиции. В 2019 году эквадорское диппредставительство выдало Ассанжа британским властям, журналиста поместили в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. В минюсте США заявили, что журналиста могут приговорить к 175 годам тюрьмы.

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