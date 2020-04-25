Остров мечты: зачем Вашингтону понадобилась Гренландия

США решили помочь Гренландии деньгами — выделить $12,1 млн, чтобы тем самым способствовать экономическому росту острова. Этот жест вызвал раздражение датских властей, посчитавших американские планы «провокационным вмешательством» в дела страны. В Вашингтоне пояснили, что их главная цель — сдерживание России и Китая, которые всё активнее осваивают Арктику. Копенгаген такой ответ не удовлетворил. В Дании заявили, что США явно «переходят черту» и предложение американских властей может привести к разногласиям с союзниками. Подробности — в материале «Известий».

«Лучше помогите Лолланну»

«Американское правительство подготавливает значительный пакет финансовой помощи, который поможет дать импульс экономическому росту в Гренландии», — сообщила посол США в Дании Карла Сэндс. Дипломат пояснила, что это необходимо из-за «агрессивного поведения России, проводимой ею милитаризации Арктики» и «хищнических экономических интересов» Китая в регионе.

М1 Порт в Нууке, Гренландия Фото: Global Look Press/Arco Images GmbH/Therin-Weise

Как впоследствии выяснило агентство Associated Press, речь может идти о сумме в $12,1 млн, которая в основном предназначена для помощи в развитии энергетики и туризма острова. Реализацией проектов может заняться представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии, которое собирается открыть администрация США. Такие планы власти США вынашивали уже давно — в январе 2020 года Госдепартамент уведомил конгресс о своем решении, пояснив, в стратегически важном районе активизировались Москва и Пекин.

В Копенгагене слова Вашингтона о предоставлении финансовой помощи автономной территории, входящей в королевство Дания, приняли в штыки. Так, член комитета по иностранным делам в парламенте Карстен Хонге заявил, что США явно «переходят черту» и подобные действия могут «привести к разногласиям между союзниками».

«Обычно такие предложения делают развивающимся странам. Гренландию и ее народ это оскорбляет. Это так же странно, как если бы Дания предложила финансовую помощь островам Датской Вест-Индии (были переименованы в Американские Виргинские острова), которые она продала США в 1917 году», — считает Сорен Эсперсен из Датской народной партии.

М2 Фото: Global Look Press/Gabriel Gersch

В Социал-демократической партии Дании воздержались от резкой критики Вашингтона, однако выразили надежду, что США, как близкий союзник, окажут денежную помощь и другим датским территориям. «Я сам из Лолланна (четвертый по величине остров Дании), мы в Лолланне тоже заинтересованы в финансовых вливаниях», — заявил представитель партии Каспер Руг. Нынешнее предложение США вновь напомнило о дипломатическом скандале между Копенгагеном и Вашингтоном, который сторонам с трудом удалось замять.

Остров для счастья

Летом прошлого года президент Дональд Трамп то ли в шутку, то ли всерьез заявил, что США хотят купить у Дании Гренландию. Вначале в королевстве посчитали это очередной необычной идеей президента. Однако потом стало ясно, что американский лидер на самом деле не прочь приобрести остров. Президент рассуждал так: Копенгаген может согласиться на предложение Вашингтона, поскольку Дании постоянно приходится давать денег Гренландии, столь удаленной от столицы.

The Wall Street Journal узнал от своих источников, что о покупке Гренландии Трамп раздумывал с середины 2018 года: выслушав от своих советников информацию о геополитическом значении и природных ресурсах крупнейшего в мире острова, захотел его приобрести. Сколько именно он собирался предложить королевству, точно неизвестно. Но разные издания называли сумму в $600 млн ежегодно плюс крупная единовременная выплата при заключении сделки. В США затею президента поддержали многие политики.

М3 Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

А вот в Копенгагене от предложения не только отказались, но и раскритиковали такую американскую инициативу. Трамп обиделся на слова премьер-министра страны Метте Фредериксен, назвавшую его идею о покупке абсурдной. «Непозволительное высказывание с ее стороны. Гренландию хотел купить президент Гарри Трумэн, и это обсуждалось всерьез. Я снова поднял эту тему, и то, как меня отшила премьер-министр Дании, мне не понравилось», — возмущался хозяин Белого дома.

В ответ Трамп отменил визит в страну, а также предъявил претензии Дании, отметив, что союзник слишком мало платит за свое членство в НАТО . По словам американского лидера, взнос Копенгагена в кассу Североатлантического альянса составляет чуть больше процента от ВВП страны, а следовало бы платить 2%. В королевство президент так и не прилетел, но о разногласиях больше не вспоминали и тему Гренландии не обсуждали.

В Вашингтоне понимают, что Дания — важный американский партнер, один из наиболее надежных участников НАТО, всегда согласный на присутствие США в Европе. Гренландия имеет для США и вовсе военно-стратегическое значение: на севере крупнейшего в мире острова у американцев в долгосрочной аренде авиабаза Туле — ключевой элемент противоракетной обороны Соединенных Штатов, ее системы космического наблюдения и контроля за спутниковой группировкой.

М4 Премьер-министр Дании Метте Фредериксен Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix/Liselotte Sabroe

Недры Гренландии богаты запасами природных ресурсов . Помимо алмазов, нефти и урана, там есть свинец, цинк, железная руда, не до конца разведанные залежи золота, а также редкоземельные металлы, которые необходимы для производства электроники. В настоящее время 90% этих металлов на мировой рынок поставляет Китай. Вашингтон стремится снизить свою зависимость от Пекина.

Путь к Арктике

Однако есть и еще один фактор, представляющий интерес для США. Благодаря Гренландии Дания считается арктической державой. Учитывая, что в последние годы борьба за Арктику обострилась, Белый дом стал действовать активнее.

В арктический регион включены восемь стран: Канада, США, Россия, Дания, Исландия, Финляндия, Норвегия и Швеция. «Делами Арктики занимаются два основных органа: Арктический совет, куда входят восемь стран, и Арктическая пятерка, куда входят государства, которые имеют выход непосредственно к акватории Северного Ледовитого океана. Россия и США находятся в обоих органах», — отметил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

V5 Фото: Global Look Press/blickwinkel/M. Lohmann

По словам политолога, настоящими арктическими сверхдержавами являются Россия и Канада . «Позиции США подрываются тем, что американцы, хотя и подписали, но не ратифицировали Международную конвенцию по морскому праву, а на ее базе работает Арктический совет. Американцы никогда серьезно не интересовались Арктикой, она не была для них большим приоритетом. Российский сектор составляет порядка 50% акватории, канадский — около 30%, американский сектор гораздо меньше. Для России этот регион имеет стратегическое значении — там базируется Северный флот . У американцев нет необходимости размещать свой флот где-то на Аляске, у них есть и Атлантика, и Тихоокеанское побережье. США уступают другим арктическим странам. Сейчас они пытаются это преодолеть», — пояснил эксперт.

Летом прошлого года в США представили новую арктическую стратегию военного ведомства, в которой сообщалось, что «Пентагон хочет видеть Арктику безопасным и стабильным регионом, в котором охраняются национальные интересы США в сфере безопасности».

В документе американцы неоднократно критикуют действия Москвы в Арктике. Речь идет об усилении российского присутствия, а также о модернизации инфраструктуры в регионе. Россия строит там новые базы и аэродромы, а также планирует добывать больше нефти. Опасения Вашингтона вызывает и регулирование перевозок по Севморпути (СМП): Москва требует от иностранных судов получать разрешения на проход по СМП и идти по нему только в сопровождении российского ледокола.

М6 Фото: ТАСС/Александр Рюмин

РФ планирует превратить Северный морской путь в одну из главных транспортных артерий мира — возить грузы между Европой и Азией. Эти задачи упрощает глобальное потепление — доставлять грузы проще из-за того, что льда становится всё меньше, также будет легче разрабатывать залежи природных ресурсов. Согласно прогнозу ООН, через 30 лет температура в Арктике поднимется еще на 3–5 градусов.

«В деятельности России в арктическом регионе нет ничего удивительного, поскольку она входит в восьмерку стран, имеющих территории за полярным кругом. Длина ее береговой линии за полярным кругом превышает 38 тыс. км. Россия действует в Арктике давно и активно, выступая за использование Северного морского пути (СМП) вдоль своего сибирского побережья как за альтернативу южным маршрутам через Суэцкий канал. Она также вкладывает большие средства в строительство ледоколов, способных работать в Северном Ледовитом океане, каких нет ни у одной другой страны», — пишет американский The Diplomat.

С 2014 года на базе Северного флота было создано объединенное стратегическое командование «Север», которое называют «арктическими войсками». В апреле прошлого года на заседании Международного арктического форума в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин заявил, что Москва не только планирует нарастить объем грузоперевозок по Северному морскому пути (с 20 млн т до 80 млн т к 2025 году), но и расширить флотилии атомных ледоколов.

«Арктика не проходной двор»

Довольно много критики в новой американской арктической стратегии и в адрес Китая. В документе отмечается, что Пекин пытается любыми способами получить свою роль в Арктике, «есть риск, что может быть использовано глобальное хищническое экономическое поведение» этой азиатской страны.

М7 Провожающие прощаются с исследователями, отправляющимися в арктическую экспедицию на борту ледокола Xuelong, Шанхай, Китай, 2018 год Фото: Global Look Press/Xinhua/Fang Zhe

В последние годы КНР, называя себя «околоарктической державой», и правда, начинает играть более активную роль в вопросах Арктики. Пекин опубликовал документ под названием «Арктическая политика Китая», в котором изложены основные приоритеты страны в Арктике . В 2013 году КНР стала одним из 13 государств-наблюдателей в Арктическом совете. Через четыре года Китай выдвинул инициативу «Полярный Шелковый путь», который стал частью его глобальной программы «Один пояс — один путь», а также создает возможности для сотрудничества с другими странами по совместному развитию судоходных маршрутов в Арктике.

В июне 2018 года китайцы спустили на воду ледокол «Сюэлун-2», после этого был утвержден план строительства первого атомного ледокола, его водоизмещение составит 30 тыс. т. Когда он будет достроен, КНР станет второй после России страной, которая эксплуатирует атомные ледоколы.

Для увеличения своего присутствия в Арктике Пекин действует привычным для себя способом — при помощи сильной экономики. При этом зачастую китайцы сотрудничают не с Россией, а с малыми странами региона. Согласно докладу Центра военно-морского анализа (CNA), с 2012 по 2017 год китайские инвестиции составили около 6% от среднего ВВП Исландии и 11,6% от ВВП Гренландии.

М8 Вид с китайского грузового судна Tian En во время плавания по «Полярному Шелковому пути» Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Hongxia