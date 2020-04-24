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Фальков назвал условия снижения стоимости дистанционной учебы в ВУЗах

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В России стоимость учебы в ВУЗе может быть снижена из-за перехода на дистанционное обучение только при условии ухудшения его качества. Такое заявление в пятницу, 24 апреля, сделал министр науки и высшего образования страны Валерий Фальков.

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«Взаимоотношения университета и студента оформляются договором, в котором закреплены условия обучения. Вопрос об изменении стоимости правомерно ставить только в том случае, если качество образовательных услуг было очевидным образом снижено», — цитирует его ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

22 апреля замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук сообщил, что приемная кампания в российских вузах начнется после того, как появятся результаты последнего Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Ранее 27 марта тестирование было перенесено из-за распространения COVID-19.

С 28 марта до 5 апреля студенты российских вузов были отправлены на каникулы из-за распространения коронавирусной инфекции. Приказ в первую очередь касался организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования России.

Кроме того, из-за текущей неблагоприятной эпидемиологической обстановки почти половина российских студентов решила разъехаться из общежитий по домам и перейти на дистанционное обучение.

По словам министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, более 80% российских высших учебных заведений перешли на дистанционное обучение в связи с распространением коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

На утро 24 апреля, по данным оперштаба, в России зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом. Общее количество летальных исходов — 555. 4891 человек вылечился.

К

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