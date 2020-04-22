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Ректора казанского НИТУ заподозрили в многолетнем мошенничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовные дела возбудили в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) по подозрению в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Татарстану.

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По версии следствия, в период с 2004 по 2017 год подозреваемый работал на условиях полной занятости в инновационно-производственном технопарке «Идея» и одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики и деканом факультета инновационных технологий КНИТУ на условиях полной занятости.

Следователи установили, что на самом деле данного деканата не существовало, а его функции исполняло другое подразделение в виде дополнительной нагрузки. Предположительно, подозреваемый незаконно получил зарплату в размере не менее 1 млн рублей, пишет сайт kp.ru.

В отношении ректора возбуждены два уголовных дела по статьям о мошенничестве и служебном подлоге, пишет НСН.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные сайта КНИТУ, ректором университета является Сергей Юшко. С 2017 года по май 2018 года он исполнял обязанности ректора, с мая 2018 по настоящее время является ректором.

В конце января СК возбудил уголовное дело о хищениях на 353 млн рублей в подмосковной военной части. В совершении преступлений обвиняются бывший главный бухгалтер части, два его заместителя и экс-начальник отдела планирования научно-исследовательских работ.

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