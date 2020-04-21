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В России выросла на треть доля мошеннических звонков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Во время режима самоизоляции доля вызов с подозрением на мошенничество выросла на треть. Такие данные во вторник, 21 апреля, «Известия» получили на основе анонимизированной статистики от «Лаборатории Касперского».

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Отмечается, что только за первую нерабочую неделю (30 марта — 5 апреля), объявленную в России в связи с эпидемией коронавируса, доля звонков с подозрением на мошенничество возросла на треть: c 3,5% до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров.

По словам экспертов «Лаборатории Касперского» злоумышленники, как правило, стараются получить доступ к платежным данным абонента. В то же время они изменили подход, адаптировав его под текущую повестку. В частности, звонящие убеждают каким-либо образом «защитить деньги», так как из-за коронавируса активизировались мошенники.

В пресс-службе Group IB подтвердили, что злоумышленники отказываются от старых схем и предлагают в разговоре с человеком, например, оформить необходимое разрешение на получение какой-либо выплаты. Таким образом звонящие получают доступ к персональным данным, которыми они могут распорядиться.

Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев солидарен с мнением специалистов. Он подтвердил, что подход мошенников действительно изменился. В частности, они представляются сотрудниками различных социальных служб и государственных ведомств.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 21 апреля.

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