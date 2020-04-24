Врач рассказал об эффекте «булыжной мостовой» при коронавирусе

Легкие пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом, на томографических снимках напоминают булыжную мостовую. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины, как «булыжная мостовая», симптом «матового стекла». Именно так выглядят поражения», — сообщил врач.

Авдеев также отметил, что у инфицированных коронавирусом пневмония возникает в 95% случаев, но «протекает по абсолютно разным сценариям».

По его словам, у одних пациентов симптомы не проявляются совсем, другие испытывают острую дыхательную недостаточность и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее, 23 апреля, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко предупредил о росте потока молодых пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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