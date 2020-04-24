Прямой эфир
Сюжет:

Врач рассказал об эффекте «булыжной мостовой» при коронавирусе

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Легкие пациентов с пневмонией, вызванной коронавирусом, на томографических снимках напоминают булыжную мостовую. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Не подавай COVIDу: эпидемия может косвенно спровоцировать вспышки ВИЧ
Объем скрининга на вирус иммунодефицита человека сократился в среднем на 50%

«Наши рентгенологи, описывая снимки легких при ковидных пневмониях, употребляют такие термины, как «булыжная мостовая», симптом «матового стекла». Именно так выглядят поражения», — сообщил врач.

Авдеев также отметил, что у инфицированных коронавирусом пневмония возникает в 95% случаев, но «протекает по абсолютно разным сценариям».

По его словам, у одних пациентов симптомы не проявляются совсем, другие испытывают острую дыхательную недостаточность и нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Ранее, 23 апреля, главный врач городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве Валерий Вечорко предупредил о росте потока молодых пациентов с коронавирусом.

По состоянию на 23 апреля в России с начала пандемии зарегистрировано 62 733 заболевших коронавирусом, из них 4774 — за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

корона

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Врач спрогнозировал скачок числа заболевших коронавирусом на следующей неделе
Власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом медиков в Люберцах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020