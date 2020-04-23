Власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом медиков в Люберцах

Состояние медиков Люберецкой больницы, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Состояние медиков Люберецкой областной больницы, заразившихся COVID-19, удовлетворительное, все они находятся на изоляции. В больнице трудятся около 3 тыс. человек, у 60 был выявлен коронавирус», — цитирует ТАСС данное заявление.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригунова, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что медперсонал, работающий с инфицированными пациентами, должен четко следовать инструкциям безопасности.

«Всем медикам необходимо еженедельно сдавать анализы. Обращаем внимание главврачей, что это нужно контролировать. Кроме того, все врачи, не только работающие в стационарах, но и те, кто ездит домой к пациентам, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день средств защиты в больнице достаточно, лекарств тоже», — добавила Стригунова.

Накануне, 22 апреля, 60 сотрудников Люберецкой областной больницы заразились коронавирусной инфекцией. После этого инцидента корпус был закрыт на дезинфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По данным на 23 апреля, количество инфицированных в Подмосковье составляет 7278. С начали эпидемии выздоровели 235 человек, 56 пациентов скончались. Всего в России 62 733 подтвержденных случая заражений.

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