Прямой эфир
Сюжет:

Власти рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом медиков в Люберцах

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Состояние медиков Люберецкой больницы, заразившихся коронавирусом, удовлетворительное. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Час плато: когда число заболевших COVID-19 в России стабилизируется
Пик будет пройден уже после майских праздников, считают врачи и ученые

«Состояние медиков Люберецкой областной больницы, заразившихся COVID-19, удовлетворительное, все они находятся на изоляции. В больнице трудятся около 3 тыс. человек, у 60 был выявлен коронавирус», — цитирует ТАСС данное заявление.

Министр здравоохранения Московской области Светлана Стригунова, слова которой приводит пресс-служба, отметила, что медперсонал, работающий с инфицированными пациентами, должен четко следовать инструкциям безопасности.

«Всем медикам необходимо еженедельно сдавать анализы. Обращаем внимание главврачей, что это нужно контролировать. Кроме того, все врачи, не только работающие в стационарах, но и те, кто ездит домой к пациентам, должны быть снабжены средствами индивидуальной защиты. На сегодняшний день средств защиты в больнице достаточно, лекарств тоже», — добавила Стригунова.

Накануне, 22 апреля, 60 сотрудников Люберецкой областной больницы заразились коронавирусной инфекцией. После этого инцидента корпус был закрыт на дезинфекцию.

Вспышка коронавирусной инфекции SARS-COV-2 впервые была выявлена в китайском Ухане в конце декабря.

По данным на 23 апреля, количество инфицированных в Подмосковье составляет 7278. С начали эпидемии выздоровели 235 человек, 56 пациентов скончались. Всего в России 62 733 подтвержденных случая заражений.

корона

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы намерены тестировать на коронавирус всех пациентов с ОРВИ
Пульмонолог рассказал о погрешности лабораторных тестов на коронавирус

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020