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Врач сообщил о росте количества молодых пациентов с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Главврач столичной ГКБ №15 им Филатова Валерий Вечорко предупредил о росте потока молодых пациентов с коронавирусом. Об этом он в четверг, 23 апреля, сообщил на своей странице в Facebook.

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«Самое неприятное то, что стабильно растет число пациентов, имеющих дыхательную недостаточность и нуждающихся в аппаратах искусственной вентиляции легких. И то, что возраст этих пациентов молодеет», — написал он. В реанимации, по словам врача, находятся не только 40-летние, но и пациенты 30 лет.

Вечорко попросил подписчиков серьезно отнестись к инфекции. Он призвал людей при первых симптомах болезни обращаться к помощью медиков. «Не занимайтесь самолечением, если не хотите попасть на ИВЛ!» — призвал врач.

Ранее в этот же день инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков отметил, что в Москве пик заражения коронавирусной инфекцией придется на майские праздники.

По состоянию на 23 апреля, в России зафиксировано 62 773 случая заражения коронавирусом, скончались 555 пациентов, а излечились 4891 пациент.

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