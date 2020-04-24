Простой запрещен: две трети автошкол могут не вернуться к работе

Автошколы обратились к главам регионов с просьбой оказать им помощь в связи с вынужденным простоем в период эпидемии. Эти организации не могут рассчитывать на уже объявленные меры поддержки, так как не входят в категорию малого и среднего бизнеса, сказано в письме Союза автошкол России властям субъектов. Сейчас в стране действуют 7,5 тыс. организаций по подготовке водителей, почти все они закрыты. Кризис может привести к разорению 70% автошкол, считают участники рынка.

Стоп-линия

Союз автошкол России попросил региональные власти оказать поддержку некоммерческим образовательным организациям, которые занимаются подготовкой водителей. Сегодня в большинстве субъектов они закрыты из-за ограничений, связанных с борьбой с коронавирусом. При этом, как указано в письме Союза, направленном главам регионов (документы есть у «Известий»), автошколы не могут воспользоваться мерами поддержки малого и среднего бизнеса, так как они считаются некоммерческими организациями. Союз просит разработать для них специальный комплекс мер (в том числе помочь с отсрочкой арендной платы). Либо — если этот вопрос невозможно решить на региональном уровне — включить их в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за новой коронавирусной инфекции.

— После того, как президент своим указом передал региональным властям дополнительные полномочия для борьбы с коронавирусной инфекцией, мы решили обратиться к губернаторам для разрешения сложившейся ситуации. До введения режима самоизоляции автошколы набрали учеников, но теперь не могут выполнить свои обязательства перед ними. Хотелось бы, чтобы власти поддержали профессиональное обучение, — сказал «Известиям» председатель правления Союза автошкол России Александр Ачкасов.

Письма уже направлены в Красноярский край, Омскую, Свердловскую, Нижегородскую, Тверскую области и в ближайшее время будут разосланы в остальные регионы.

Так как автошколы — небольшие организации, то не у всех есть весомая финансовая подушка, чтобы пережить долгий период самоизоляции, отметил Александр Ачкасов. По его словам, арендодатели в большинстве случаев не идут навстречу и не предоставляют автошколам отсрочку платежей на время приостановки их деятельности, что усугубляет ситуацию.

В Минэкономразвития Тверской области «Известиям» заявили, что обращений от автошкол пока не поступало, но подтвердили, что разработанные меры поддержки в эпидпериод на них действительно не рассчитаны, так как они «по своей организационно-правовой форме не являются субъектами малого и среднего предпринимательства».

В пресс-службе губернатора Нижегородской области отметили, что перечень отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, постоянно обновляется.

— Этот список формируется правительством РФ. Вне зависимости от включения в перечень, малый и средний бизнес может получить отсрочки уплаты арендной платы за государственное и муниципальное имущество, а также ряд налоговых отсрочек. Кроме того, для предприятий, где зарплата сотрудников выше МРОТ, вдвое снижены страховые взносы — с 30% до 15% (правда, эта мера касается только МСП. — «Известия»), — говорится в ответе пресс-службы на запрос «Известий».

В ожидании мер

По данным Национального союза ассоциаций автошкол, в России 7,5 тыс. таких организаций, в них работает 100-150 тыс. человек — преподаватели, инструкторы, администрация. Еще в конце марта Союз обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке.

— В правительстве ответили, что рассмотрели наше обращение и направили его в Минэкономразвития, — рассказала «Известиям» исполнительный директор Национального союза автошкол Елена Зайцева.

В МЭР, в свою очередь, заверили, что будут иметь в виду некоммерческие образовательные организации при разработке мер финансовой поддержки, сказала она (письмо МЭР в адрес Союза есть у «Известий»). Но когда и какие меры будут приняты, до сих пор неизвестно, добавила Елена Зайцева.

В пресс-службе Минэкономразвития на запрос «Известий» на момент публикации не ответили.

Елена Зайцева заметила, что по финансовым показателям и штатной численности автошколы — это микробизнес. Хотя и к этой категории они не относятся, так как являются некоммерческими организациями. За месяц их финансовая ситуация стала очень плачевной, рассказала эксперт.

По ее словам, в начале апреля в регионы также были направлены письма с просьбой разрешить автошколам практические занятия, но всего несколько субъектов дали на это добро — Архангельская, Ульяновская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Карелия.

Елена Зайцева считает, что из-за тяжелой финансовой ситуации с рынка может уйти около 70% автошкол. А чтобы выстроить заново качественное профессиональное обучение и возродить эту отрасль, потребуется несколько лет.

Без прав

Закрытие большого количества автошкол может привести к повышению цен на их услуги и к возрождению рынка поддельных документов, считают в Госдуме.

— Те, кто переживет этот кризис, станут фактически монополистами, вследствие чего вырастут цены. А дефицит автошкол приведет к тому, что не все желающие смогут воспользоваться этими услугами. Сразу возрастет спрос на поддельные права, справки об окончании курсов автошколы, — полагает депутат ГД Вячеслав Лысаков.

По его оценке, в России ежегодно около 2 млн человек получают водительские удостоверения.

Авто_2 Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Главной мерой поддержки автошкол, по мнению зампреда комитета по транспорту Госдумы Владимира Афонского, должно стать разрешение работать.

— Сегодня многие автошколы просят разрешить им проводить практические занятия с соблюдением необходимых требований безопасности. Это нужно рассматривать в каждом регионе отдельно, так как ситуация на местах разная. Вождение в условиях эпидемии, конечно, организовать сложно, но программу обучения сокращать не стоит, — сказал он «Известиям».

Парламентарий подчеркнул, что нельзя допустить закрытия автошкол, иначе возникнут проблемы с подготовкой водителей.