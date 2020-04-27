Убрать лишнее: Минфин нашел способ снизить цены на санитайзеры

Минфин разработал меры поддержки предприятий по производству дезинфицирующей продукции. Ведомство предложило поправки в Налоговый кодекс, разрешающие им не платить акциз при закупках денатурированного этилового спирта. Законопроект уже внесен в кабмин, сообщили «Известиям» в пресс-службе министерства. Такая мера позволит сдержать рост цен на санитайзеры. За год они подорожали в полтора раза, отмечают эксперты.

Спирт со скидкой

Как рассказали «Известиям» в Минфине, ведомство разработало и внесло в кабмин поправки в главу 22 Налогового кодекса. Речь идет о мерах поддержки производителей дезинфицирующей продукции, в состав которой входит спирт. Цель изменений регулирования — не допустить удорожания этих товаров, уточнили в министерстве.

Речь идет о том, что производителям разрешат приобретать денатурированный этиловый спирт без уплаты акциза. Для этого им нужно будет получить свидетельство на изготовление непищевой продукции в виде геля (или крема-геля), сырьем для которой служит такой спирт. Предполагается, что такой документ налоговые органы будут выдавать заявителям, у которых есть мощности по изготовлению, хранению и отпуску дезинфицирующей продукции. Компаниям также нужно будет представить перечень видов таких товаров с указанием номера свидетельства о госрегистрации.

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В этом случае производители смогут закупать этанол для изготовления спиртосодержащих гелей и кремов любого объема, в том числе в емкостях более 100 мл. Согласно ст. 193 Налогового кодекса, сегодня акциз на 1 л этилового спирта, в том числе денатурированного, составляет 544 рубля.

«Известия» направили запрос в пресс-службу правительства.

Сбить цену

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова сказала «Известиям», что меры, предложенные Минфином, действительно могут снизить цену конечной продукции. Хотя в документе предлагается неоднозначное определение товара, изготовитель которого может рассчитывать на льготу, предупредила эксперт.

— В итоге купить спирт без уплаты акциза сможет не только изготовитель дезинфицирующей продукции, но и производитель парфюмерно-косметических товаров в емкостях свыше 100 мл, — подчеркнула она.

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Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены приветствует разработанные Минфином меры поддержки, сказал «Известиям» исполнительный директор организации Петр Бобровский. Изготовление и оборот спиртосодержащей продукции — это очень зарегулированная сфера, подчеркнул он. Поэтому упрощение процедур и налоговые льготы помогут производителям антисептиков увеличить объемы, что позволит обеспечить потребителей товарами по доступным ценам. Эксперт подчеркнул, что в нынешней ситуации это крайне важно для борьбы с коронавирусом.

Ход сырьем

Впрочем, как считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Брокер» Василий Карпунин, выдача нового свидетельства никак не помешает производителям денатурированного спирта повышать его стоимость. Законопроект предусматривает, что покупателю не должны предъявлять сумму акциза в цене спирта, при этом стоимость самого сырья никак не ограничена, отметил он. А значит, цена спирта может расти, что спровоцирует увеличение стоимости конечного продукта.

В «БКС Брокер» напомнили, что с начала эпидемии коронавируса в России спрос на санитайзеры стабильно увеличивался, но рекорды начались в период, когда был объявлен режим самоизоляции. Так, по данным Nielsen, за неделю с 30 марта по 5 апреля их продажи увеличились на 432% (год к году), а с 6 по 12 апреля — на 416% соответственно.

Василий Карпунин подчеркнул, что цены на различное сырье, используемое при производстве антисептиков, также выросли в разы. Например, многие из них делаются на основе изопропилового спирта, который подорожал в 10 раз.

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В апреле этого года, по данным оператора фискальных данных «Такском», стоимость санитайзера для рук в розничных магазинах составляет 274 рубля, она выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов сказал «Известиям», что сама по себе поддержка предприятий, которые занимаются выпуском антисептиков, в нынешних условиях — мера полезная и необходимая. Это действительно поможет сдержать рост цен на эту продукцию, считает он. С другой стороны, возникает вопрос, как получение новых свидетельств будет реализовано на практике: не приведет ли появление этого механизма к осложнению работы таких предприятий, отметил он.

Как писали «Известия», чтобы удовлетворить спрос на антисептики, при их производстве предложили использовать конфискованный нелегальный алкоголь. С такой инициативой к главе правительства Михаилу Мишустину 13 апреля обратился сенатор Сергей Рябухин. Сейчас такой спирт и готовая продукция подлежат исключительно уничтожению. Но сенатор уверен: этот ресурс можно использовать в условиях пандемии. Однако конфискат следует денатурировать, чтобы исключить его употребление внутрь. В Министерстве финансов тогда сообщали «Известиям», что вопрос находится на рассмотрении в ведомстве.