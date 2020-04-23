Нефть WTI подскочила выше $18

Североамериканская нефть марки WTI подорожала на торгах в четверг более чем на 30% и достигла цены свыше $18 за баррель, нефть Brent — почти на 12% — более $22,8 за баррель. Соответствующие данные торгов приводит портал Tradingview 23 апреля.

Накануне стоимость июньских фьючерсов WTI выросла на 27,14%, до $14,71 за баррель. Фьючерсы того же месяца на Brent повысились до $21,60, на 11,74%,

Цены на рынке нефти восстанавливаются после рекордного в истории падения. Как отметил в четверг американский журнал Mother Jones, рост стоимости июньских фьючерсов вызван признаками роста спроса на нефть в Китае и ростом напряженности между США и Ираном. «В Китае началось оживление на транспорте и заработали нефтеперерабатывающие предприятия», — приводит издание слова главного экономиста швейцарского частного банка Julius Baer Норберта Рюкера.

По его мнению, обострение отношений Вашингтона и Тегерана может нарушить поставки нефти из района Ормузского залива, через который проходят танкеры.

В понедельник, 20 апреля, цена на нефть WT сначала цена достигла уровня 1 апреля 1986 года — $10 за баррель, а потом впервые в истории опустилась ниже $8, показав затем отрицательные значения. В минимуме торгов цена майского фьючерса WTI составила минус $40,32 за баррель.

По итогам 21 апреля стоимость российской нефти бренда Urals в Северо-Западной Европе подешевела на $5,92 за баррель, до $11,59. Это минимум с марта 1999 года, когда цена падала до $11,74.

Отношения Вашингтона и Тегерана ухудшились после того, как американские беспилотники нанесли авиаудар по объектам движения «Хезболла» в городе Эль-Каим в Ираке 29 декабря. Позже 31 декабря члены иракского шиитского ополчения, поддерживаемые Ираном, атаковали посольство США в Багдаде. 2 января при налете ВВС Соединенных Штатов был убит генерал иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани.

Президент Ирана Хасан Роухани пообещал ответить на действия США. Американский лидер Дональд Трамп назвал убитого генерала «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев.