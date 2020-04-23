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Совещание Путина с представителями банковской сферы. Главное

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин в четверг, 23 апреля, провел совещание с представителями банковской сферы.

В ходе встречи российский лидер поручил правительству внести изменения в нормативные акты, чтобы все меры поддержки в сфере кредитования могли работать без сбоев. Президент также попросил кабмин, Центральный банк и банковское сообщество в целом подумать о необходимых мерах для обеспечения надежности кредитного портфеля. Это, по словам Путина, не должно повысить нагрузку на заемщиков.

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По мнению президента, банки берут на себя убытки, связанные с антикризисной помощью своим клиентам. Он также подчеркнул, что помощь бизнесу и гражданам должна приходить вовремя, не должно быть «абстрактных обещаний» поддержки.

Кроме того, глава государства потребовал, чтобы выделяемые на льготную ипотеку средства не оставались только у застройщиков, а поступали всей кооперационной цепочке и «работали, поддерживали занятость».

«Нам важно уже сейчас создавать условия для решения задач на среднюю и долгосрочную перспективу, иметь в виду, что способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования для граждан, для компаний станет важнейшим фактором восстановления и дальнейшего развития экономики России», — подчеркнул он.

17 апреля сообщалось, что Сбербанк России одобрил выдачу беспроцентных кредитов малому бизнесу для выплаты зарплат на 3,1 млрд рублей, выдал — на 1,4 млрд рублей.

По данным источника на банковском рынке, на данный момент на Сбербанк приходится 80% выданных кредитов.

Ранее, 6 апреля, в секретариате первого вице-премьера России Андрея Белоусова сообщили, что с 8 апреля российские банки будут выдавать бизнесу беспроцентные кредиты для выплаты зарплат сотрудникам в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Отмечалось, что Центробанк направит финансовым организациям 150 млрд рублей на эти цели.

Позднее, 15 апреля, Путин поручил безвозмездно направить средства компаниям малого и среднего бизнеса — по 12,1 тыс. рублей на сотрудника. Глава государства отметил, что средства могут пойти в том числе на выплату зарплат и на сохранение уровня оплаты труда сотрудников в апреле и мае.

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