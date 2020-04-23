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Минтруд назвал число больных COVID-19 в интернатах и домах престарелых

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Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ
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Более 450 человек, находящихся в психоневрологических интернатах и домах престарелых, заразились коронавирусом. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

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«В настоящий момент факты заболевания, случаи заболевания коронавирусом выявлены в семи регионах Российской Федерации, это 16 стационарных организаций. На текущий момент это 457 человек», — приводит ТАСС слова Баталиной.

Она отметила, что такой сценарий распространения инфекции был неизбежен, и рассказала, как именно вирус проникает в социальные учреждения.

«У нас два основных примера, которые так или иначе повторяются в организациях. Первый — это, конечно, сотрудники, потому что действительно они живут ровно так же, как мы с вами, они ездят на общественном транспорте, ходят в магазины, общаются с другими людьми. <…> Второй способ — проникновение вместе с проживающими после выписки из медицинских организаций. <…> Проживающие в интернатах довольно часто проходят медицинское обследование и лечатся в медицинских организациях», — добавила заместитель министра.

Как следствие, Минтруд призвал закрыть на полный карантин стационарные организации соцобслуживания вместе с сотрудниками.

Несколько дней назад в Брянской области на карантин из-за коронавируса закрыли все 20 домов-интернатов. Такое решение было принято после очага заражения COVID-19 в интернате для пожилых людей в городе Сельцо.

На прошлой неделе в вяземском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Смоленской области была зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции.

По состоянию на 23 апреля, в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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