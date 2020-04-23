Фонд кино поможет пострадавшим от карантина проектам

Фонд кино (ФК) принял решение о мерах поддержки кинопроизводства в России в период пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщили «Известиям» в организации.

Отмечается, что, в частности, принято решение об «однократном удовлетворении всех поступающих от студий просьб о продлении сроков производства национального фильма и (или) освобождении от штрафных санкций в связи с задержкой производства и сдачи фильма (на срок, эквивалентный карантину)». Соответствующие обращения фонд направил всем студиям, которые не имеют задолженностей по окончании производства фильмов по состоянию на 30 марта.

Кроме того, ФК рассмотрит обращения о переносе сроков проката поддержанных им фильмов и о возврате студиями денежных средств.

Как отметили в фонде, «все проблемные моменты будут внимательно рассмотрены с учетом подтверждающих документов и юридической оценки каждой ситуации после возобновления работы фонда в штатном режиме».

10 апреля председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин сообщил, что пандемия коронавируса окажется губительной для российской киноиндустрии и кинотеатров. Из-за эпидемиологической ситуации приостановлена большая часть съемок, и студии терпят убытки из-за простоя. Многие съемки будут завершены только к концу года. К тому же 60–70% доходов от проката приходят от кинотеатров, которые сейчас закрыты.

По состоянию на 23 апреля в России 62 733 подтвержденных случаев коронавируса, из них — 4774 за последние сутки. Общее количество летальных исходов — 555.

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