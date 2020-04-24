Второй пакт: Британия и Евросоюз возобновили Brexit

После вынужденного перерыва Лондон и Брюссель возобновили переговоры о будущем торговом соглашении — второй раунд завершается на этой неделе . Чтобы не продлевать контакты за пределы переходного периода, который завершается 31 декабря 2020 года, стороны настроены договориться по ключевым пунктам за два месяца . Однако и в Британии, и в Евросоюзе все больше говорят о том, что на переговоры потребуется дополнительное время. Как рассказали опрошенные «Известиями» депутаты Европарламента (ЕП), оставшихся месяцев для всеобъемлющего торгового соглашения будет недостаточно.

Продлевать будете?

Лондон и Брюссель возобновили переговоры о будущем своих отношений после того, как 31 декабря 2020 года завершится переходный период Brexit и Британия окончательно покинет Евросоюз. Об этом 20 апреля сообщили главные переговорщики с обеих сторон Дэвид Фрост и Мишель Барнье. Из-за пандемии коронавируса, прервавшей личные встречи в середине марта, контакты идут по видеосвязи. Второй раунд переговоров намечен на 24 апреля. На повестке стояли вопросы торговли товарами и услугами, инвестиций, конкуренции, транспорта, сотрудничества в правоохранительной сфере, энергетики, а также участия Британии в программах Евросоюза.

По словам Мишеля Барнье, цель переговорщиков — «добиться ощутимого прогресса к июню». Для сторон принципиально важно обозначить основные пункты будущего соглашения именно к этому месяцу, поскольку решить, будет ли продлен переходный период, они должны не позднее июля. А таких планов у них пока нет — по крайней мере, Лондон уже неоднократно заявлял, что эти сроки вписаны в британское законодательство, которое он менять не намерен.

«Переход завершается 31 декабря этого года. Мы не будем просить о его продлении. Если об этом попросит ЕС, мы скажем «нет», — написал 16 апреля в своем Twitter Дэвид Фрост . — Продление просто растянет переговоры, создаст еще больше неопределенности, вынудит платить нас больше взносов в ЕС в будущем и привяжет нас к меняющимся законам Евросоюза».

Тем не менее, о том, что увеличить сроки переговоров, скорее всего, придется, говорят как европейские политики, так и британские СМИ.

— Мы всегда думали, что 11 месяцев (срок переходного периода после того, как 31 января 2020 года завершился первый этап Brexit. — «Известия») — это очень мало для таких сложных переговоров , — сказал «Известиям» вице-председатель комитета Европарламента по экономическим и валютным вопросам, португальский политик Жозе Гужмао. — Легко представить, что приоритет каждого, начиная с [премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона, в том, чтобы справиться с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями. Поэтому здравый смысл подсказывает: переходный период надо продлить.

Член того же комитета ЕП, германский депутат Энгин Эролу отмечает: это должно быть общее решение Евросоюза и правительства Британии . Необходимо адаптироваться к изменившимся обстоятельствам, но в то же время, чтобы достичь устойчивых решений, важно сделать это во взаимном согласии, пояснил в беседе с «Известиями» политик.

— Проблема в том, что в Британии сроки вписаны в закон, который сможет отменить только другой закон , — пояснила «Известиям» глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. — Что произошло в октябре [2019 года]? Джонсон угрозой Brexit без сделки все-таки добился соглашения . Он пошел на сильные уступки, которые, впрочем, были взаимными. И сейчас он рассчитывает добиться своего тем же методом.

Сценарии отношений

Лондон и Брюссель сходятся в том, что после Brexit они должны остаться близкими партнерами. Однако у них есть целый ряд частных вопросов, по которым достичь консенсуса пока не удалось . Британия хочет сохранить максимальный доступ к общему рынку товаров и услуг ЕС, при этом покинув таможенный союз (ТС — отмена тарифов внутри объединения) и единый рынок (свободное движение товаров, услуг, людей и капитала). Это должно позволить Лондону самостоятельно выстраивать торговые отношения с третьими странами. Брюссель, в свою очередь, настаивает на том, что никаких поблажек для Лондона в сфере экономики вроде частичного участия в общем рынке не будет, — свободное движение капитала без такого же перемещения людей для ЕС недопустимо.

— Наши три главные задачи — гарантировать мир в Ирландии, достичь торговых соглашений, которые не скажутся на социальных стандартах и налоговой конкуренции, а также защитить права граждан ЕС в Великобритании, — отмечает Жозе Гужмао. — Если обе стороны добросовестно отнесутся к переговорам, то достичь грамотного перехода будет вполне реально.

По оценке британского экс-министра по вопросам Европы Дениса Макшейна, опубликованной на сайте аналитического центра OMFIF, существует пять возможных сценариев:

— Соглашение о свободной торговле, покрывающее все сферы экономической активности. Это предполагает адаптацию «норвежской модели» отношений с ЕС: не будучи членом Евросоюза, Норвегия входит в Европейскую экономическую зону, то есть имеет доступ к единому рынку. Осло соблюдает общие правила, обеспечивая свободное передвижение товаров, услуг, людей и капитала, но не участвует в ТС и таким образом самостоятельно выстраивает торговлю с другими странами;

— Соглашение о свободной торговле, покрывающее товары и сельское хозяйство, или «канадский вариант», устраняющий более 90% тарифных барьеров. Однако на переговоры по Всеобъемлющему торговому и экономическому соглашению ЕС и Канады (CETA) ушло семь лет и в полном виде оно до сих пор не вступило в силу;

— Достижение промежуточного соглашения при дальнейшем согласовании деталей;

— Продление текущих переговоров за пределы 2020 года;

— Отсутствие какой-либо сделки. Это означает, что Великобритания и Евросоюз будут торговать друг с другом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), что неизбежно приведет к полному восстановлению границ и гораздо более высоким тарифам.

По оценке Энгина Эролу, из всех вариантов наиболее благоприятным стал бы «норвежский сценарий», однако, чтобы стать частью единого рынка, надо быть членом либо ЕС, либо Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA — Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария). При правильных условиях такое соглашение может стать основой для совместной работы на равных для минимизации ущерба как для Евросоюза, так и для Великобритании, подытожил политик.