Украина заблокировала в ООН российскую резолюцию за отмену санкций

Украина заблокировала российскую резолюцию об ослаблении санкций в период пандемии. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на официальном сайте ведомства в Facebook.

Россия, по словам Кулебы, представила проект резолюции, которая фактически повторяла документ, отклоненный в начале апреля США, странами ЕС и некоторыми другими государствами.

Украинский министр отметил, что текст документа был несколько изменен, но это не повлияло на его содержание и обвинил Москву в попытках «манипуляций».

Кулеба даже пригрозил в дальнейшем блокировать российские резолюции об отмене или ограничении санкций.

3 апреля США, страны-члены Евросоюза, Украина, Грузия и Великобритания заблокировали на Генассамблее ООН проект российской резолюции об отмене санкций, которые мешают другим странам бороться с пандемией нового коронавируса. Помимо РФ, соавторами резолюции выступили еще 28 стран.

При этом к отмене санкций призывал и генсек ООН Антониу Гутерриш, подчеркивая, что ограничения препятствуют доставке медикаментов, продовольствия и предметов первой необходимости.