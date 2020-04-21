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Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка

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Фото: РИА Новости
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Украинские бизнесмены Вадим Новинский и Андрей Киселев исключены из российского санкционного списка. Соответствующее постановление правительствa РФ былo опубликованo в понедельник, 20 апреля, на официальном порталe раскрытия нормативнo-правовых актов.

Новинский является совладельцем холдинга «Метинвест», а Киселева связывают с группой «УкрМет». Предприниматели выведены из перечня физлиц, в отношении которых действуют специальныe экономическиe меры.

Оба бизнесмена попали под вторую волну российских санкций (конец декабря 2018 года), которая последовала почти сразу за первой (ноябрь 2018 года).

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении Украины. Данное решение было принято в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ. В ноябре 2018 занимавший тогда пост премьер-министра России Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

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