Платформу выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе России

Заявку на внедрение у себя федеральной платформы выдачи цифровых пропусков оформил 21 российский регион. Об этом на официальном сайте сообщает Минкомсвязи.

В ведомстве отметили, что в рамках первой очереди подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели внедрение системы начнется в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Северного Кавказа.

Данная система позволяет работодателям через личный кабинет компании на портале госуслуг подать список сотрудников для их получения. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов. Они направляются всем сотрудникам через личные кабинеты и на адреса электронной почты.

Ранее 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин предложил на фоне пандемии коронавируса распространить пропускную систему на все регионы страны. По его словам, это позволило бы отслеживать перемещение граждан, не ограничивая его.

В Москве и Подмосковье пропускной режим для перемещения на личном или общественном транспорте действует с 15 апреля, а с 22 апреля контроль перемещений производится в автоматическом режиме. Это сделано, чтобы избежать пробок и очередей, которые образовались на въездах в Москву и входах в метро в первый день введения пропусков.

Теперь за наличием разрешения на передвижение следят камеры наблюдения на автодорогах и турникеты в подземке. При оформлении документа за пять часов до поездки требуется указать госномер автомобиля или проездной карты. Оформить цифровой пропуск для Москвы можно бесплатно через портал nedoma.mos.ru, позвонив по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив SMS на номер 7377, для Подмосковья — через сайт госуслуг или мобильное приложение «Госуслуги СТОП Коронавирус».

Ранее в оперштабе объяснили, почему пропуска могут аннулировать.

По состоянию на 22 апреля в России подтвердились 57 999 случаев заболевания COVID-19, из них 5236 — за последние сутки. 4420 человек вылечились. 513 пациентов скончались.

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