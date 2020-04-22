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Депутат Мосгордумы рассказал о странностях в поведении Ошарина перед смертью

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов в среду, 22 апреля, в разговоре с «Известиями» сообщил о том, что происходило с погибшим заместителем главы департамента культуры Москвы Леонидом Ошариным до его отъезда в Крым.

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Он отметил, что в последний раз видел Ошарина 25 марта, когда тот собирался в отпуск. По словам Герасимова, чиновник сначала съездил на юбилей к отцу в другой город, потом вернулся в Москву, а затем резко уехал в Крым, ничего не сказав.

«Он любил Крым. Но что его туда привело? По работе он был в Ялте или по личным делам — не знаю. Почему его не искали долго? Может, потому что всё работало, проблем не было, видимо. К тому же он собирался в отпуск. Несколько дней назад мы тоже стали бить в набат. Стали беспокоиться, почему невозможно связаться по телефону, почему не отвечает на сообщения», — сказал Герасимов.

Депутат отметил, что они с коллегами тоже подключили к розыску Ошарина официальные структуры. В результате был найден водитель такси, который привез его из аэропорта в Ялту.

22 апреля Ошарин был найден мертвым в Крыму. По предварительным данным, смерть не имеет криминального характера. Источники в правоохранительных органах предполагают, что депутат покончил с собой.

Незадолго до этого его дочь Анастасия рассказала о пропаже отца. Она написала сообщение на своей странице в Facebook о том, что ведутся следственные действия как на полуострове, так и в Москве.

На должность заместителя руководителя департамента Ошарин был назначен в 2018 году. Прежде он возглавлял Московский академический театр имени Маяковского, был директором театра Et Cetera. Кроме того, он руководил продюсерским курсом Школы-студии МХАТ.

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