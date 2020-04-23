Детский ад: как в условиях пандемии выживают слоны и носороги

Мапимпи осиротел, когда ему было семь дней. Браконьеры убили его мать, чтобы спилить рог, который используется в качестве лекарства и для украшений. Его организм был сильно обезвожен, кожа высохла, он пытался есть песок. Малыша выкормили молочной смесью из бутылки. По достижении пяти лет, как и других подросших носорогов, его выпустят на волю