Детский ад: как в условиях пандемии выживают слоны и носороги

Природоохранные организации, национальные парки, приюты для диких животных Африки готовятся к худшему. Границы закрыты, туристов нет, а значит, большинство проектов по сохранению редких и исчезающих видов животных остались без денег. Как выкармливают осиротевших детенышей слонов и носорогов — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Приют для носорогов в южноафриканской провинции Лимпопо в связи с пандемией остался практически без персонала. В основном здесь работали иностранцы, сменявшиеся каждые три месяца, однако из-за коронавируса их визы аннулировали. Четверым постоянным работникам приходилось выдерживать 72-часовые смены, выкраивая по 2–3 часа на сон
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Ухаживать за маленькими осиротевшими носорогами — тяжелая работа. Они требуют молока в любое время дня и ночи и громко кричат, призывая мать, убитую на их глазах браконьерами
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Основателю и управляющему приютом, 66-летнему учителю на пенсии Арри ван Девентеру пришлось через соцсети искать добровольцев из местных жителей. Из нескольких сотен откликнувшихся он выбрал только двоих. Местонахождение подобных приютов держится в секрете, чтобы избежать нападений браконьеров. Заведение в Мокгопонге подвергалось атакам уже дважды
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Фото: REUTERS/Siphiwe Sibeko
Мапимпи осиротел, когда ему было семь дней. Браконьеры убили его мать, чтобы спилить рог, который используется в качестве лекарства и для украшений. Его организм был сильно обезвожен, кожа высохла, он пытался есть песок. Малыша выкормили молочной смесью из бутылки. По достижении пяти лет, как и других подросших носорогов, его выпустят на волю
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
На кормление слоненка-сироты из бутылочки в приюте Дэвида Шелдрика возле кенийского Найроби обычно собирались десятки посетителей. Теперь он ест в одиночестве: 15 марта заведение было закрыто, после того как в стране выявили первого заболевшего коронавирусом
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Приют живет на онлайн-пожертвования и средства от продажи билетов. До пандемии его территорию ежедневно посещали до 500 человек, каждый платил за вход около $5
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Теперь поприсутствовать на процедуре кормления слоненка или понаблюдать, как он спит, можно только онлайн. В соцсетях ведутся прямые трансляции в 11:00 и 17:00 по местному времени
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
Слонята в Восточной Африке очень часто остаются сиротами из-за браконьеров. Самые маленькие чаще всего погибают без материнского молока. Об оставшихся без матери детенышах в фонде узнают, как правило, от очевидцев нападения браконьеров на животных. Сотрудники тут же выезжают на место и привозят их в приют
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Фото: REUTERS/Baz Ratner
В Фонде Дэвида Шелдрика есть специальные команды для борьбы с браконьерами и несколько мобильных ветеринарных групп, которые патрулируют местность с воздуха и на земле. Эти мероприятия удавалось организовать благодаря туристам и благотворителям. По данным ООН, в прошлом году Африку посетили около 70 млн туристов. Чтобы выжить в условиях пандемии, заповедники, приюты, национальные парки по всей Африке приостанавливают все сторонние проекты, прекращают строительство инфраструктуры и сокращают зарплаты персоналу
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