Надежный заслон: как живут священные животные в Таиланде

На севере Таиланда есть специальная больница для слонов. С момента открытия в 1993 году здесь приняли 2265 пациентов с различными недугами — от глазных инфекций до минно-взрывных травм. Слониха Моша в семимесячном возрасте потеряла конечность, наступив на мину в Мьянме. В госпитале ее спасли и изготовили удобный протез