Надежный заслон: как живут священные животные в Таиланде

День слона отмечают ежегодно в Таиланде 13 марта — 57 лет назад Королевский лесной департамент страны провозгласил его национальным животным. На протяжении многих веков оно помогает тайцам выполнять самую тяжелую работу и служит надежным компаньоном. Как живется священным животным в королевстве — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Barcroft India/Bronek Kaminski
Безработица местным слонам не грозит. Дамы, лишившиеся работы на лесозаготовках, прошли переобучение и получили новую профессию. Теперь они играют в футбол под флагами разных государств, развлекая туристов
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Тайцы верят, что животное, когда-то возвестившее о рождении Будды и перевозившее его останки, обязательно принесет удачу
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Фото: Getty Images/birdigol
Изображения священного животного можно встретить повсеместно — в храмах, парках, на улицах. Особенно ценятся белые слоны, они принадлежат королю
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Фото: REUTERS/Jorge Silva
Слоны наравне с людьми развлекаются на праздниках и фестивалях
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Фото: Getty Images/The Washington Post/Lillian Cunningham
В национальных парках для них созданы прекрасные условия — начиная от питания, заканчивая спа-процедурами
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На севере Таиланда есть специальная больница для слонов. С момента открытия в 1993 году здесь приняли 2265 пациентов с различными недугами — от глазных инфекций до минно-взрывных травм. Слониха Моша в семимесячном возрасте потеряла конечность, наступив на мину в Мьянме. В госпитале ее спасли и изготовили удобный протез
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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
Слоны принимают участие во всех парадах и торжественных шествиях, в том числе в церемонии коронации короля
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Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun
В пансионате, расположенном на границе с Мьянмой, живут слоны, вышедшие на пенсию, пострадавшие от рук человека и перенесшие тяжелые болезни. На протяжении 10 лет британский волонтер Пол Бартон скрашивает их досуг игрой на фортепиано. С недавних пор к нему присоединилась его четырехлетняя дочь Эмили
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Фото: Getty Images/teddybearpicnic
Несмотря на то, что правительство Таиланда делает всё возможное для сохранения популяции животных, она продолжает уменьшаться. В числе причин — ухудшение экологии и исчезновение лесов
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