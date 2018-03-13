Еды слонам

День тайского слона отмечают 13 марта в Таиланде. Жители страны считают этот день одним из главных национальных праздников — слоны веками помогали тайцам не только строить или перевозить грузы, но и воевать. В благодарность за все труды виновников торжества в их профессиональный день балуют как могут. Традиции праздника — в галерее портала iz.ru