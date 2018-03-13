Еды слонам

Слоны всегда особо почитались в Таиланде. Особую ценность представляют белые слоны, но они встречаются крайне редко — по местным законам каждый из них должен немедленно передаваться в собственность тайской королевской династии
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
По традиции главные торжества проводятся на площадке примерно в 80 км от Бангкока. Среди «приглашенных» — слоны всех возрастов, от маленьких слонят до настоящих пенсионеров. Похожие «слоновьи шоу», но масштабами поменьше, проходят на площадях всех городов и деревень страны
Фото: Global Look Press/Xinhua/Rachen Sageamsak
Специально для слонов на площади устраивают гигантский буфет из фруктов, так что виновники торжества внакладе никогда не остаются
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
В честь праздника их погонщики надевают торжественные красные одежды и возносят молитвы со словами благодарности к питомцам
Фото: Global Look Press/Xinhua/Rachen Sageamsak
Для людей доступ на площадки со слоновьими буфетами абсолютно свободный — полюбоваться на слонов и угостить их может любой желающий
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Засвидетельствовать свое почтение верным помощникам тайцев приходят и буддистские монахи
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Погонщик купает своего подопечного во время праздника
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Самих слонов обязательно украшают яркими алыми попонами, расшитыми золотом
Фото: Global Look Press/Xinhua/Rachen Sageamsak
В Таиланде на этот день стараются не назначать никаких массовых мероприятий, не связанных со слонами, чтобы не занимать площадей и улиц и не лишать животных традиционного буфета
Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha
Сегодня в обязанности слонов входит развлекать приехавших в страну туристов. Тайцы считают эту задачу не менее почетной, поскольку туриндустрия — одна из ключевых отраслей местной экономики
Выделить главное
вкл
выкл
День тайского слона отмечают 13 марта в Таиланде. Жители страны считают этот день одним из главных национальных праздников — слоны веками помогали тайцам не только строить или перевозить грузы, но и воевать. В благодарность за все труды виновников торжества в их профессиональный день балуют как могут. Традиции праздника — в галерее портала iz.ru
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.