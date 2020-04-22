Посол США рассказал об отношении страны к Договору по открытому небу

США рассматривают все возможные сценарии реализации Договора по открытому небу (ДОН) и призывают Россию вернуться к его выполнению. Об этом в среду, 22 апреля, заявил глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан в ходе брифинга.

«США не вышли из Договора по открытому небу, мы продолжаем исполнять договор, выполнять все обязательства», — сказал посол в ходе разговора с журналистами.

Он отметил, что США неоднократно фиксировали нарушения соглашения российской стороной.

«С учетом нарушений договора мы в настоящее время взвешиваем плюсы и минусы участия, рассматриваем все возможности в рамках договора», — цитирует Салливана ТАСС.

Ранее 21 апреля желание американской стороны продолжать сотрудничество в рамках договора выразили в администрации США.

В этот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на основе выводов экспертов, а также контактов с американской стороной Москва склонна считать, что Вашингтон уже принял решение о выходе из договора.

Обвинения в адрес России в нарушении документа Лавров назвал безосновательными, напомнив, что также бездоказательно США обвиняли РФ в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В январе Лавров заверил, что Россия сделает всё возможное для сохранения ДОН, который является важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области.

О возможном выходе США из договора в октябре 2019 года сообщил глава комитета по международным делам палаты представителей США Элиoт Энгeл. По его словам, эти сведения стали ему известны из неких сообщений. В ответ он направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту O'Брайену письмо с просьбой воздержаться от этого «опрометчивого действия».

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.