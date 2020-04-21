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Лавров оценил возможный выход США из ДОН

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Россия считает, что США уже приняли решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

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«Эксперты, которые следят за развитием ситуации, считают, что в Вашингтоне решение уже принято. Мы полагаем, что в этих оценках есть существенная доля правды. Мы такие же выводы примерно делаем, исходя из наших контактов с американцами, с другими членами НАТО и участниками Договора по открытому небу», — сказал он во вторник, 21 апреля.

Также он подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес России в нарушении ДОН не подкреплены никакими фактами. Лавров отметил, что подобное со стороны США было в случае с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с фактами у американской стороны «плоховато».

В январе Лавров сообщил, что Россия сделает всё возможное для сохранения ДОН, так как он является важной мерой укрепления доверия и транспарентности в военной области.

О возможном выходе США из ДОН сообщил 8 октября 2019 года председатель комитета по международным делам палаты представителей США Элиoт Энгeл.

По его словам, эти сведения стали ему известны из неких сообщений, после чего он направил советнику президента США по нацбезопасности Роберту O'Брайену письмо с просьбой воздержаться от этого «опрометчивого действия».

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

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